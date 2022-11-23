Скорее всего, причиной являются финансовые потоки. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.

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Кто такой Александр Волга

Александр Молоков – бывший уголовник из Алушты. Чиновник сперва разворовал 60 миллионов рублей на строительстве, впоследствии отсидел 4 года, а позже – вернулся в Энергодар под псевдонимом Волга, чтобы "рулить" финансовыми потоками. Наверное, он что-то не поделил с другими или слишком много на себя взял. По словам корреспондента, главный гауляйтер Балицкий запретил Волге находиться на территории оккупированного Запорожья.

Неизвестно, где он сейчас, но, возможно, в Крыму. Оттуда Волга говорит, что если "родина" отправит его на высшие должности – обязательно пойдет,

– говорит корреспондент.

Есть неподтвержденная информация, что вместо него назначили нового человека. Предварительно это депутат Энергодарского городского совета, которая успела побывать чуть ли не во всех партиях: "Батькивщина", "Партия регионов", "Партии защитников отечества" и "Слуга народа".

"Различные источники пишут, что эта женщина пенсионного возраста пошла руководить Энергодаром. Что ж, бывает, как говорится", – подытожил корреспондент из Запорожья.

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