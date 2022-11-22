Так, около полутысячи коллаборантов с семьями сбежали с временно оккупированных территорий Запорожья и Херсона в Крым. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Чувствуют, что запахло жареным"

Федоров подчеркнул, что приспешники захватчиков чувствуют опасность и ищут любую возможность, чтобы избежать ответственности и убежать.

С временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей уже сбежали в Крым около 500 коллаборантов со своими родными. Городской голова Мелитополя подчеркнул, что предатели бегут как крысы с корабля.

По данным Центра национального сопротивления, их расселили в двух пансионатах Севастополя.

Предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание – неизбежно. Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны,

– подчеркнул Федоров.

Кстати, СМИ Мелитополя сообщили, что гауляйтеры поочередно убеждают коллаборантов не читать украинские СМИ и телеграм-каналы.

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Коллаборанты придумывают план побега из Мелитополя

По данным СМИ, фейковая руководительница так называемого "департамента железной дороги" в Мелитополе, некая Оксана Анатольевна из Донецка, под хмельком в одном из ресторанов города обсуждала с подругами план побега.

Предательница называла два пути ухода. В частности, через Крым или через территорию квазиреспублики – так называемой "ДНР". В конце концов, коллаборанты пришли к выводу, что через полуостров бежать трудно и страшно, особенно, если учесть разрушенный Крымский мост. Поэтому предатели прокладывают маршрут через Новоазовск.

Что происходит в Мелитополе: последние новости

Местные издания сообщают, что оккупанты живут в гостиницах. В частности, офицеры предпочли "TRIO" на улице Гоголя, 107. Более того, некоторые коллаборанты довольно-таки неплохо зарабатывают за поселение в гостиницу российских захватчиков. Отметим, что 28 октября прилетело в гостиницу "Алиса", где часто предшествовали оккупанты и предатели.

Силы сопротивления продолжают работать в Мелитопольском районе. 19 ноября мэр Иван Федоров сообщил, что в селе Мироновка сожгли русский флаг вместе со зданием культуры.

15 ноября город снова посетил "хлопок". В частности, утром прогремел взрыв у дома, где, по предварительной информации, проживает местный коллаборант. Это один из депутатов Мелитопольского городского совета, сотрудничавший с оккупационными властями.

В Мелитополе взорвали еще одного коллаборанта – Дмитрия Трухина. Он получил тяжелые ранения и оказался в реанимации.

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