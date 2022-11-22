Так, близько півтисячі колаборантів з сім'ями втекли з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини до Криму. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Відчувають, що запахло смаженим"

Федоров наголосив, що посіпаки загарбників відчувають небезпеку та шукають будь-яку можливість, аби уникнути відповідальності та втекти.

Наразі з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей вже накивали п'ятами до Криму близько 500 колаборантів зі своїми рідними. Міський голова Мелітополя наголосив, що зрадники втікають як щури з корабля.

За даними Центру національного спротиву, поплічників загарбників розселили у двох пансіонатах Севастополя.

Зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності. Проте покарання - неминуче. Впевнений, що колаборантами краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні,

– наголосив Федоров.

До речі, ЗМІ Мелітополя повідомили, що гауляйтери по черзі переконують колаборантів не читати українські видання та телеграм-канали.

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Колаборанти вигадують план втечі з Мелітополя

За даними ЗМІ, фейкова очільниця так званого "департаменту залізниці" у Мелітополі, така собі Оксана Анатоліївна з Донецька, напідпитку в одному з ресторанів міста обговорювала з подругами план втечі.

Зрадниця називала два шляхи відходу. Зокрема, через Крим або через територію квазіреспубліки – так званої "ДНР". Врешті-решт колаборанти дійшли висновку, що через півострів втікати важко і страшно, особливо, якщо врахувати зруйнований Кримський міст. Тож зрадники прокладають маршрут через Новоазовськ.

Що відбувається в Мелітополі: останні новини

Місцеві видання повідомляють, що окупанти живуть у готелях. Зокрема, офіцери уподобали "TRIO", що на вулиці Гоголя, 107. Ба більше, деякі колаборанти досить-таки непогано заробляють за поселення в готель російських загарбників. Зауважимо, що 28 жовтня прилетіло в готель "Аліса", де часто передували окупанти та зрадники.

Сили спротиву продовжують працювати у Мелітопольському районі. 19 листопада мер Іван Федоров повідомив, що у селі Миронівка спалили російський прапор разом із будинком культури.

15 листопада до міста знову завітала "бавовна". Зокрема, вранці прогримів вибух біля будинку, де, за попередньою інформацією, проживає місцевий колаборант. Це один з депутатів Мелітопольської міської ради, що співпрацював з окупаційною владою.

У Мелітополі підірвали ще одного колаборанта – Дмитра Трухіна. Він отримав важкі поранення та опинився в реанімації.

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