Так, близько півтисячі колаборантів з сім'ями втекли з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини до Криму. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
До речі У Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Трухіна
"Відчувають, що запахло смаженим"
Федоров наголосив, що посіпаки загарбників відчувають небезпеку та шукають будь-яку можливість, аби уникнути відповідальності та втекти.
Наразі з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей вже накивали п'ятами до Криму близько 500 колаборантів зі своїми рідними. Міський голова Мелітополя наголосив, що зрадники втікають як щури з корабля.
За даними Центру національного спротиву, поплічників загарбників розселили у двох пансіонатах Севастополя.
Зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності. Проте покарання - неминуче. Впевнений, що колаборантами краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні,
– наголосив Федоров.
До речі, ЗМІ Мелітополя повідомили, що гауляйтери по черзі переконують колаборантів не читати українські видання та телеграм-канали.
Читайте також Мінус ще одна ворожа військова база: поблизу окупованого Мелітополя "було гучно"
Колаборанти вигадують план втечі з Мелітополя
За даними ЗМІ, фейкова очільниця так званого "департаменту залізниці" у Мелітополі, така собі Оксана Анатоліївна з Донецька, напідпитку в одному з ресторанів міста обговорювала з подругами план втечі.
Зрадниця називала два шляхи відходу. Зокрема, через Крим або через територію квазіреспубліки – так званої "ДНР". Врешті-решт колаборанти дійшли висновку, що через півострів втікати важко і страшно, особливо, якщо врахувати зруйнований Кримський міст. Тож зрадники прокладають маршрут через Новоазовськ.
Що відбувається в Мелітополі: останні новини
- Місцеві видання повідомляють, що окупанти живуть у готелях. Зокрема, офіцери уподобали "TRIO", що на вулиці Гоголя, 107. Ба більше, деякі колаборанти досить-таки непогано заробляють за поселення в готель російських загарбників. Зауважимо, що 28 жовтня прилетіло в готель "Аліса", де часто передували окупанти та зрадники.
- Сили спротиву продовжують працювати у Мелітопольському районі. 19 листопада мер Іван Федоров повідомив, що у селі Миронівка спалили російський прапор разом із будинком культури.
- 15 листопада до міста знову завітала "бавовна". Зокрема, вранці прогримів вибух біля будинку, де, за попередньою інформацією, проживає місцевий колаборант. Це один з депутатів Мелітопольської міської ради, що співпрацював з окупаційною владою.
- У Мелітополі підірвали ще одного колаборанта – Дмитра Трухіна. Він отримав важкі поранення та опинився в реанімації.
Вас може зацікавити – У Мелітополі прогримів вибух у дворі будинку колаборанта: дивіться відео