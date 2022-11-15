Відповідну інформацію спочатку повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згодом дані підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.
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У Мелітополі підірвали колаборанта
Попередньо відомо, що "привіт" зраднику та колаборанту передали партизани.
Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – це гучне завершення кар'єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, відразу біля під'їзду будинку,
– написав Федоров.
За його даними, зрадник України перебуває в лікарні у важкому стані.
У телеграм-каналі "Ріа-Мелітополь" написали, що ексдепутат Мелітопольської міської ради Дмитро Трухін в реанімації. Лікарі діагностували в нього:
- мінно-вибухову травму;
- закриту черепно-мозкову травму;
- а також численні осколкові поранення.
Зрадника підірвали у дворі будинку / Фото "Ріа-Мелітополь"
За даним росЗМІ, саморобний вибуховий пристрій спрацював у під'їзді. Українські телеграм-канали уточнили, що мовиться про під'їзд, де мешкає Трухін.
Чим "відомий" колаборант Трухін
За своє "професійне" життя встиг накопичити вагомий послужний список. Давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко,
– написав Федоров.
Мер Мелітополя також продовжив біографію Дмитра Трухіна, який був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ. Тож колаборант:
- брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради;
- при колишній владі був директором комунального підприємства "Комунальна власність";
- на посаді роздерибанив комунальне майно, тому команда Івана Федорова вигнала його з посади.
️З початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна,
– заявив Федоров.
Ба більше, зрадник допомагав збирати гроші, щоб профінансувати псевдореферендум російських загарбників. Іван Федоров пообіцяв, що спокою у ворогів вже точно не буде.
Вранішня "бавовна" в Мелітополі: основне
- Вранці 15 листопада в Мелітополі пролунав потужний вибух. За словами Івана Федорова, "бавовна" завітала в житловий район на півночі міста, а саме – біля 24 училища.
- Саме там зосереджене чергове лігво російських ворогів. За попередніми даними, вибухова хвиля вибила шибки до 4-го поверху в сусідньому домі.
- Мер Мелітополя також розповів, що на місце події одразу поїхали швидкі, пожежники і так звані "поліцейські" ворогів.
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