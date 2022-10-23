Громкий взрыв произошел на территории гостиницы "Алиса" в Энергодаре. Прилетело прямо в здание, которое ну очень облюбовали оккупанты.

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Что известно о пострадавших

Мэр Энергодара отметил, что пока неизвестно, пострадали ли российские захватчики в результате взрыва.

Есть ли пострадавшие в результате этого обстрела, пока неизвестно. Но точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты,

– подчеркнул Дмитрий Орлов.

Однако интересно, что кремлевские пропагандисты вообще молчат о взрыве в отеле. Между тем местные телеграмы распространяют фото с места прилета. Также ранее сообщили, что владелец "Алисы" пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

На обнародованных кадрах видна разбитая крыша гостиницы. Кстати, сзади очень символично оккупанты разместили свой билборд с "Z".

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Последствия взрыва в гостинице "Алиса" в Энергодаре / Фото из телеграм-каналов

Оккупанты терроризируют жителей Энергодара: последние новости

Российские захватчики постоянно обстреливают Энергодар. В этом городе расположена Запорожская АЭС, однако это террористов совсем не останавливает. Более того, в циничных атаках российские власти пытаются обвинить украинцев.

15 октября Дмитрий Орлов сообщил, что захватчики вывозят детей в Краснодарский край России якобы "на отдых". Вернут ли маленьких жителей Энергодара домой, неизвестно.

Также российские военные снова похитили двух работников Запорожской АЭС и увезли их в неизвестном направлении.

Оккупанты в очередной раз атаковали Энергодар и 19 октября. Тогда оккупанты попали в подстанцию. Местные жители остались без света.

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