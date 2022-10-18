Захватчики задержали двоих мужчин. Об этом сообщили в "Энергоатоме".
Обратите внимание На ЗАЭС из-за обстрела отключилась последняя линия связи с энергосетью
Оккупанты похитили работников Запорожской АЭС
17 октября российские террористы задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.
Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.
В "Энергоатоме" обратились к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.
Что происходит на Запорожской АЭС: последние новости
- На Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Это произошло в результате нового обстрела российскими военными.
- Директор МАГАТЭ Гросси сообщал, что оккупанты оказывают "недопустимое давление" на украинский персонал.
- Кстати, недавно Рафаэль Гросси поехал на переговоры к Владимиру Путину, ведь ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной.
- Президент Владимир Зеленский рассказывал, что пребывание оккупантов на Запорожской АЭС создает серьезные риски для безопасности станции. Речь идет о непрофессиональной деятельности вооруженных захватчиков.
- Напомним, что Москва решила создать на Запорожской атомной электростанции новое российское "предприятие". Однако в Евросоюзе подвергли критике такое решение.
- Ранее в Кремле цинично заявили, что не планируют отводить свои войска из ЗАЭС.
- Также российские военные планируют очередную провокацию в Энергодаре и Запорожской АЭС. Оккупанты могут обстрелять атомную станцию, чтобы обвинить в этом Украину.
Достойно внимания – Россияне мощно обстреляли Запорожскую АЭС: смотрите видео