Загарбники затримали двох чоловіків. Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зверніть увагу На ЗАЕС через обстріл відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею

Окупанти викрали працівників Запорізької АЕС

17 жовтня російські терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

В "Енергоатомі" звернулись до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

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