Загарбники затримали двох чоловіків. Про це повідомили в "Енергоатомі".
Зверніть увагу На ЗАЕС через обстріл відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею
Окупанти викрали працівників Запорізької АЕС
17 жовтня російські терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.
Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.
В "Енергоатомі" звернулись до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та задіяти всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.
Що відбувається на Запорізькій АЕС: останні новини
- На Запорізькій АЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею. Це сталося внаслідок нового обстрілу російськими військовими.
- Директор МАГАТЕ Гроссі повідомляв, що окупанти здійснюють "неприпустимий тиск" на український персонал.
- До речі, нещодавно Рафаель Гроссі поїхав на перемовини до Владіміра Путіна, адже ситуація довкола Запорізької АЕС залишається напруженою.
- Президент Володимир Зеленський розповідав, що перебування окупантів на Запорізькій АЕС створює серйозні ризики для безпеки станції. Мовиться про непрофесійну діяльність озброєних загарбників.
- нагадаємо, що Москва вирішила створити на Запорізькій атомній електростанції нове російське "підприємство". Проте в Євросоюзі розкритикували таке рішення.
- Раніше у Кремлі цинічно заявили, що не планують відводити свої війська зі ЗАЕС.
- Також російські військові планують чергову провокацію в Енергодарі та на Запорізькій АЕС. Окупанти можуть обстріляти атомну станцію, щоб звинуватити в цьому Україну.
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