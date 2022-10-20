Оккупанты вывозят технику и мебель из Энергодара
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты выбираются в частности из местной гостиницы "Скифская", и, в своих лучших традициях, вывозят оттуда все, что могут взять.
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Ситуация классическая – они загружают грузовики разными вещами из гостиницы, чтобы привезти их своим семьям как "подарки из Украины" или продать в России. В ход идут телевизоры, холодильники, мебель и даже электрические чайники.
Правда, как заметил журналист, на этот раз россияне не воруют унитазы – возможно, именно эти оккупанты приехали воевать из каких-то "культурных центров".
Тащат все, что там плохо лежит, и уезжают из этого отеля. Кладут это все в грузовики и вывозят. Возможно, люди едут на ротацию, я не думаю, что они так запросто оставили бы Энергодар,
– рассказал корреспондент.
Какая ситуация на ЗАЭС
Также журналист рассказал о ситуации на Запорожской АЭС, расположенной именно в Энергодаре. Он сообщил, что станцию наконец-то удалось подключить к украинской сети. До этого из-за российских обстрелов она работала на дизель-генераторах, поэтому сейчас там стало хотя бы немного безопаснее.
"За минувшие сутки обстрелов вроде бы не было, но в целом мы знаем, что ситуация там очень плохая и требует какого-либо разрешения со стороны мировой общественности", – подчеркнул он.
Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Энергодаре: смотрите видео
Последние новости из Энергодара
- В ночь на 19 октября россияне атаковали город дронами-камикадзе. Произошло попадание в здание мэрии, где оккупанты организовали свою "администрацию", то есть на этот раз они попали по своим же.
- Кроме того, в результате российской атаки в Энергодаре была повреждена подстанция, из-за чего возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
- Между тем, работники Запорожской АЭС жалуются на усиление давления на них со стороны россиян. Оккупанты похищают людей, проверяют телефоны, применяют физическое насилие – просто терроризируют украинских энергетиков.