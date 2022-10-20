Оккупанты вывозят технику и мебель из Энергодара

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты выбираются в частности из местной гостиницы "Скифская", и, в своих лучших традициях, вывозят оттуда все, что могут взять.

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Ситуация классическая – они загружают грузовики разными вещами из гостиницы, чтобы привезти их своим семьям как "подарки из Украины" или продать в России. В ход идут телевизоры, холодильники, мебель и даже электрические чайники.

Правда, как заметил журналист, на этот раз россияне не воруют унитазы – возможно, именно эти оккупанты приехали воевать из каких-то "культурных центров".

Тащат все, что там плохо лежит, и уезжают из этого отеля. Кладут это все в грузовики и вывозят. Возможно, люди едут на ротацию, я не думаю, что они так запросто оставили бы Энергодар,

– рассказал корреспондент.

Какая ситуация на ЗАЭС

Также журналист рассказал о ситуации на Запорожской АЭС, расположенной именно в Энергодаре. Он сообщил, что станцию наконец-то удалось подключить к украинской сети. До этого из-за российских обстрелов она работала на дизель-генераторах, поэтому сейчас там стало хотя бы немного безопаснее.

"За минувшие сутки обстрелов вроде бы не было, но в целом мы знаем, что ситуация там очень плохая и требует какого-либо разрешения со стороны мировой общественности", – подчеркнул он.

Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации в Энергодаре: смотрите видео

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