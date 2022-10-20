Окупанти вивозять техніку і меблі з Енергодара

Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя. За його словами, окупанти вибираються зокрема з місцевого готелю "Скіфський", і, у своїх кращих традиціях, вивозять звідти усе, що можуть взяти.

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Ситуація класична – вони завантажують вантажівки різноманітними речами з готелю, аби привезти їх своїм родинам як "подарунки з України" чи продати у Росії. У хід йдуть телевізори, холодильники, меблі та навіть електричні чайники.

Щоправда, як зауважив журналіст, цього разу росіяни не крадуть унітазів – можливо, саме ці окупанти приїхали воювати з якихось "культурних центрів".

Тягнуть усе, що там погано лежить, і виїжджають з цього готелю. Кладуть це все у вантажівки і вивозять. Можливо, люди їдуть на ротацію, я не думаю, що вони так запросто залишили б Енергодар,

– розповів кореспондент.

Яка ситуація на ЗАЕС

Також журналіст розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка розташована саме в Енергодарі. Він повідомив, що станцію нарешті вдалося під'єднати до української мережі. До цього через російські обстріли вона працювала на дизель-генераторах, тож зараз там стало хоча б трохи безпечніше.

"За минулу добу обстрілів начебто не було, але загалом ми знаємо, що ситуація там дуже погана і потребує якогось розв'язання з боку світової громадськості", – підкреслив він.

Кореспондент 24 каналу розповів про ситуацію в Енергодарі: дивіться відео

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