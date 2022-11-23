Ляшко назвал "извергами" российских захватчиков. Он подчеркнул, что Россия – это страна-убийца.

Важно Россия ответит за все: как Зеленский отреагировал на обстрел роддома в Вольнянске

Как Ляшко прокомментировал обстрел роддома

Министр рассказал, что в два часа ночи оккупанты обстреляли родильный корпус Вольнянской больницы. В результате этого погиб младенец, одна мама ранена. Кроме этого, двое врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов.

Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто. Это не страна-террорист, это страна-убийца,

– подчеркнул Ляшко.

Министр отметил, что обстрелы и гибель людей – это "не ответственность того у**да, который запустил ракету", а ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима Путина.

"Мы никогда вас не простим. Мир никогда вас не простит. Вы когда-нибудь оправитесь от пропаганды, которой вам промыли мозги, но будет уже поздно. Жизнь детей, которых вы убили, уже никто не вернет. Вечная память. Искренние соболезнования родным" , – написал Ляшко.

Также министр эмоционально обратился к российскому минздраву и ВОЗ:

Михаил Мурашко (Министр здравоохранения России – 24 канал), г**нюк ты, а не министр здравоохранения! Ганс Клюге (Директор Европейского регионального бюро ВОЗ – 24 канал), не может быть никаких компромиссов со злом!

– добавил Ляшко.

Что известно об обстреле роддома в Вольнянске

23 ноября российские оккупанты атаковали родильное отделение Вольнянской больницы. В результате атаки погиб младенец, который два дня назад появился на свет.

В Офисе Президента сообщили, что россияне ударили по роддому ракетами С-300. Российские захватчики разрушили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.

Также из-под завалов спасатели смогли достать роженицу и врача.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян по роддому в Запорожской области. По его словам, под завалами могут быть еще люди.

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