Россия продолжает обстреливать территорию Украины. Около 12:20 о воздушной угрозе сообщили в ряде областей.
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В Одесской области раздается тревога
Об угрозе ракетных ударов одесситов сообщили в 12:27. Впоследствии в местных СМИ сообщили о взрывах в регионе. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО.
Откуда россияне запустили ракеты
В 11:07 телеграм-канал monitor сообщил, что наблюдается активность стратегической авиации на аэродроме Энгельс. В 12:29 стало известно о запусках ракет из Ростовской области.
В 12:27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 5 запусках ракет. Через минуту он уточнил, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя". Собственно, видимо, и имелась в виду Ростовская область.
Атака россиян на Одесскую область: основное
- 17 ноября россияне снова массированно атаковали Украину своими ракетами и дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, враги ударили по Украине 18 ракетами, а также иранские "шахиды". Наша ПВО сбила 11 ракет и все дроны-камикадзе.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты в Одесской области попали в объект инфраструктуры. Кроме того, в Одессе враги попали в логический объект.
- Известно, что россияне запустили "Калибры" из акватории Черного моря, а также из двух Су-30 – 6 ракет воздушного базирования.
- Кроме того, некоторые люди 18 ноября даже вышли на митинг в Одессе. Они жаловались, что нет света третьи сутки и просили создать графики, по которым будут выключать электричество.
- Да еще после атаки глава Одесской ОВ Максим Марченко объяснял, что ситуация в области тяжелая. В Одесской области "уже отключили все, что возможно, но даже этого недостаточно". Поэтому в Укрэнерго ввели аварийные отключения электричества.
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