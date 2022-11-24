Що думає міжнародне право

Відповідно до універсально визнаного визначення геноциду, закріпленого в Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, насильницька передача дітей з однієї захищеної групи до іншо ї є геноцидом.

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На сьогодні 94 держави світу передбачили у своєму законодавстві принцип універсальної юрисдикції щодо геноциду. Це означає, що винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності в цих країнах, незалежно від місця вчинення злочину. Як наслідок – щойно підозрюваний перетне кордон такої держави, зокрема транзитом – його буде ув'язнено. Таку особу також можуть затримати та екстрадувати інші країни.

Розслідувати геноцид та притягувати за нього до індивідуальної кримінальної відповідальності на міжнародному рівні може також Міжнародний кримінальний суд (МКС). Випадки незаконної передачі українських дітей у російські родини вже були комуніковані до МКС. Відтак, щонайменше дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова та диктатор Владімір Путін потенційно можуть опинитися на лаві підсудних у Гаазі.

Чому незаконні усиновлення – не порятунок, а руйнування дитячих доль

Насильницька передача депортованих українських дітей у російські родини є злочином , оскільки:

1) РФ здійснила акт агресії, створивши передумови для реалізації геноцидної політики.

2) РФ перешкоджала діяльності гуманітарних коридорів, унеможливлюючи евакуацію дітей на територію України.

3) Дітей вивезли до РФ з порушеннями норм Четвертої Женевської конвенції та Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій (до процесу не долучили державу громадянства дітей, інформацію про депортованих дітей не було комуніковано компетентним міжнародним організаціям, зокрема, ЮНІСЕФ та Міжнародному комітету Червоного Хреста).

4) РФ відмовляється співпрацювати з Україною та з міжнародними організаціями для повернення дітей додому.

4) Жертвами незаконного усиновлення стають не лише сироти, але й діти, які мають родичів в Україні.

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З-поміж іншого, негативним наслідком насильницької передачі є те, що ні Україна, ні міжнародна спільнота не можуть визнати юридичні наслідки злочину геноциду, зокрема факт усиновлення. Відтак, діти мають бути повернуті на Батьківщину, а, отже, розлучені з російськими усиновителями. Останні також повинні бути притягнуті до відповідальності за незаконні усиновлення. Дитина в притулку, а люди, з якими у неї склалися щонайменше побутові зв'язки, – у в'язниці: чи відповідатиме це універсально визнаному принципу найкращих інтересів неповнолітнього?

Чим більше дітей стануть жертвами незаконних усиновлень, тим більше зруйнованих доль ми отримаємо в майбутньому. Це одна з цілей РФ: де би не опинилися українські діти, їх змусять ненавидіти Україну. А інші цілі?

Навіщо Росії українські діти

У російській агресії проти української нації діти перетворені на інструмент для ведення війни, для пропаганди, для торгу, для захисту.

Українських дітей використовують як інформаторів, як солдатів, як живий щит. Картинку щасливих прийомних сімей транслюють на внутрішнього та зовнішнього споживача, заграючи з міжнародною спільнотою "ви ж знову лише глибоко стурбовані". "Вони наші, руські", "Вони вже люблять Росію", "Бачу інтеграцію в руський народ на свої очі" – це те, як характеризують експрес-знищення української ідентичності, а разом з нею – частини майбутніх поколінь української нації російські злочинці.

Як і полонених українських захисників, депортованих дітей у майбутньому будуть вимінювати дорогою ціною. Напрацювання рішення у сфері повернення дітей у сучасних обставинах дозволяє Росії диктувати свої умови хоча б десь. Тому діти стають настільки бажаними, що їх починають викрадати російські солдати.

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Чи впевнені ви, що дитина ще вдома

Спочатку під приводом недоевакуації, далі – у літні табори, потім – на лікування. Росіяни депортують українських дітей, не скаржачись на брак фантазії для "узаконення" своїх діянь. З тимчасово окупованих територій надходять тривожні повідомлення: дітей погрожують забрати, якщо батьки відмовляються віддавати їх в окупаційні школи, якщо не хочуть отримувати російські документи, якщо нелояльні до нової влади. Дітей, яких російські окупанти помічають вдома одних, забирають. Подальша доля неповнолітнього опиняється в руках агресорів. В особливо вразливому становищі опиняються ті, у кого в родині є українські військові або активісти.

Серед 386 депортованих та незаконно усиновлених українських дітей є ті, хто мають родичів в Україні. Утім для Росії та росіян це не має жодного значення. Їхня мета – перетворити дітей у ворогів власної нації: через освіту, через мову, через культуру. Любиш співати – записуємо тебе в ансамбль російської народної пісні, любиш машинки – тоді вчися ремонтувати танк . Це історії "успішної інтеграції" українських дітей у російську спільноту.

Вкотре занепокоєні

Протягом вісьмох місяців йде копітка робота з документування насильницької передачі українських дітей у російські родини. Спочатку міжнародна спільнота відмовлялася в це вірити, попри апробацію такої ж практики на тимчасово окупованому Кримському півострові. Далі органам з розслідування бракувало інформації. Потім верифікованих даних.

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Під час врегулювання цих проблем міжнародні організації виправдовувалися, що без конкретних кейсів та свідчень дітей притягнення винних осіб до відповідальності є неможливим. Коли з'явилася інформація про конкретні прийомні родини та незаконно усиновлених неповнолітніх, міжнародні організації надали перевагу вважати її "сфальсифікованою" (при цьому будь-якої верифікації такої інформації проведено не було).

РФ не припиняє тестувати "червоні лінії". А міжнародна спільнота продовжує глибоко занепокоюватися. При цьому жертвою загравань стають українські діти. Та міжнародне право. Порушено норму, яка має абсолютний характер. Вчинено чотири міжнародні злочини водночас. А Росії що?

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