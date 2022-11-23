Вибір, що змінює історію

Подібні твердження знецінюють свободу волі, свободу вибору, особисту та національну відповідальність.

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Ми могли вчинити не так. Але ми вчинили так. Ми могли вчинити не так. І ми вчинили не так, дуже не так в часи Руїни та у 1918 – 1919.

А в інші часи ми вчинили так, як треба. І це заслуга тих, хто вів перед у цьому виборі, заслуга активної меншості. Заслуга Народного Руху та студентів з першого Майдану на граніті.

Заслуга помаранчевих революціонерів. Заслуга євромайданівців та Небесної Сотні. Добровольців і волонтерів. Збройних Сил України і всіх, хто їм допомагає. Дипломатів та журналістів. Активістів та підприємців. Місцевих лідерів та національних політиків.

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Дорослішання нації

Ми могли звернути не туди багато разів. І жодні гени би не допомогли. Ніщо не допоможе тому, хто відмовляється від відповідальності за майбутнє.

Але ми звернули туди. Подякуємо тим, хто були перші на цьому повороті й проклали борозну. Подякуємо собі. Шануймося, бо ми того варті.

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