Дефіцит фаршу в "другій армії світу"

Деякий час тому я писав про те, що практично всі підрозділи російських окупаційних військ некомплектні. Практично всі. Це пов'язано з тим, що вони не можуть здійснювати повноцінні ротацію і виведення на відновлення боєздатності.

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В останні півтора місяця відновлення боєздатності підрозділу російських окупаційних військ у зоні бойових дій являли собою винятково підвіз особового складу, переважно "чмобіків", та поповнення на місці.

Тобто не було стандартного виведення, заміни на свіжіший підрозділ, штатно повністю укомплектований, а просто заповнення живим м'ясом. А все тому, що свіжих і штатно повністю укомплектованих у російських окупаційних військ просто немає. Немає!

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Таким чином останні півтора місяця підрозділи в зоні бойових дій, які потребують відновлення боєздатності, заповнювалися фаршем "Ч" і вважалися поповненими, боєздатними!

Але витрачання фаршу категорії "Ч" дуже стрімке, і зараз у Сватівській локації російські окупаційні війська мають непросту ситуацію. У підрозділів 55 мотострілецької бригади та 3 мотострілецької дивізії втрата боєздатності – вище 30%. І навіть не 40%, а трохи вище. Скажімо так, деякі підрозділи небоєздатні в особовому складі та техніці на 60%.

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І ось це все має стримувати контрнаступ ЗСУ в напрямку Сватового? А тут ще й зима на носі. Логістика, матеріально-технічне забезпечення та інші незрозумілі моменти поза повсякденним сприйняттям.

Не знаю, як воно буде насправді, але, на мій суто дилетантський погляд, до кінця 2022 року у рудиментаріїв почнеться каскадний обвал оборони аж до Старобільська. І це щонайменше.

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