Логіки в такому рішенні шукати не варто. Якби російське командування справді розуміло, на який крок воно йде, то часткову мобілізацію на 300 тисяч взагалі не влаштовували б. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Другої армії світу" не існує

Як стверджує оглядач, саме ця часткова мобілізація показала, що в російській армії абсолютно не готові до такої кількості особового складу. Повна неготовність інфраструктури, забезпечення і так далі.

Усі негативні сторони проявили себе за ці 1,5 місяця великою кількістю відео фото та інших матеріалів, які підтверджують — ніякої другої армії світу не існує,

– зауважив Коваленко.

Але все ж таки зараз ми бачимо, додає він, що росіяни здійснюють процес компенсації втрат своїх передових підрозділів саме коштом "чмобіків", використовуючи їх у дуже нелогічний та нераціональний спосіб.

"Хоча російське командування бачить в цьому логіку та раціоналізм. А саме – кожен передовий підрозділ, який зазнає серйозних втрат в особовому складі, техніці, він так чи інакше потребує відведення із зони бойових дій для відновлення своєї боєздатності"

Однак підрозділи, які потребують свого відновлення, станом на сьогодні не відводяться. Річ у тім, коли із зони бойових дій відводять підрозділ, його потрібно чимось замінювати – іншим підрозділом, свіжим, з повним штатним розкладом за технікою, особовим складом тощо.

"А цієї можливості у росіян нема. Вони повинні тримати свої позиції, вони тримають свої локації без відведення підрозділів",

– акцентував Коваленко.

За його словами, тих підрозділів, які потребують відновлення боєздатності, дуже велика кількість – більше ніж половина від тих, які діють в зоні бойових дій.

Вони підвозять "чмобіків" на лінії зіткнення і одразу проводять у зоні бойових дій відновлення за особовим складом. Але не за технікою – за нею вони недоукомплектовані. Винятково за "гарматним м'ясом",

– говорить оглядач.

Безперечно, ця жива сила фізично, морально і психологічно не готова до миттєвого зіткнення. "Вони не пройшли навіть акліматизацію в умовах повноцінної повномасштабної війни, а їх одразу відправляють на лінію фронту", – зазначає Коваленко.

Він пояснює, що саме цим і зумовлені цифри щодо знищених окупантів, які нам кожного ранку надають у Генштабі ЗСУ. Це – красномовний ефект від цієї путінської "чмобілізації".

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