Про це повідомляють росЗМІ. До речі, після так званого закінчення мобілізації у Росії чоловіки досі отримують повістки.

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У Росії запропонували саджати на 5 років за ухилення від мобілізації

Депутати Держдуми планують внести на розгляд законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову у рамках мобілізації.

Так, за ухилення від мобілізації загрожуватиме штраф від 200 до 500 тисяч рублів або у розмірі доходів за один – три роки, примусові роботи чи позбавлення волі на строк до 5 років.

Як заявив один з авторів законопроєкту Ернест Валєєв, кримінальна відповідальність наступатиме лише для тих, хто ухиляється від призову у рамках мобілізації після того, як офіційно отримав повістку до військкомату.

Часткова мобілізація в Росії: останні новини

Генштаб Збройних Сил Росії наказав командувачам округів до 1 листопада завершити часткову мобілізацію населення. Тому у Росії припинять усі заходи, пов'язані із закликом на військову службу громадян, які перебувають у запасі.

Втім, уже 1 листопада загарбники оголосили осінній призов. Відповідний указ підписав диктатор Владімір Путін.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вкотре забрехався. Він заявив, що нібито 87 тисяч мобілізованих "після підготовки та бойового злагодження" було відправлено на війну в Україну. Міністр зазначив, що до підготовки "мобіків" було залучено 3 000 інструкторів, які "здобули бойовий досвід" на фронті.

Після так званого завершення мобілізації жителю Уфи прийшла повістка. У ній зазначено, що той повинен з'явитися до військового комісаріату 17 листопада.

Аналітика кажуть, що зусилля Росії щодо формування збройних сил у поєднанні зі західними санкціями матимуть довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку.

Так, Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який вичерпає резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки через прогнозоване зниження доходів від енергоресурсів, санкції та витрати на мобілізацію у Росії.

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