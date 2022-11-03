Про це повідомляють росЗМІ. До речі, після так званого закінчення мобілізації у Росії чоловіки досі отримують повістки.
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У Росії запропонували саджати на 5 років за ухилення від мобілізації
Депутати Держдуми планують внести на розгляд законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову у рамках мобілізації.
Так, за ухилення від мобілізації загрожуватиме штраф від 200 до 500 тисяч рублів або у розмірі доходів за один – три роки, примусові роботи чи позбавлення волі на строк до 5 років.
Як заявив один з авторів законопроєкту Ернест Валєєв, кримінальна відповідальність наступатиме лише для тих, хто ухиляється від призову у рамках мобілізації після того, як офіційно отримав повістку до військкомату.
Часткова мобілізація в Росії: останні новини
- Генштаб Збройних Сил Росії наказав командувачам округів до 1 листопада завершити часткову мобілізацію населення. Тому у Росії припинять усі заходи, пов'язані із закликом на військову службу громадян, які перебувають у запасі.
- Втім, уже 1 листопада загарбники оголосили осінній призов. Відповідний указ підписав диктатор Владімір Путін.
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вкотре забрехався. Він заявив, що нібито 87 тисяч мобілізованих "після підготовки та бойового злагодження" було відправлено на війну в Україну. Міністр зазначив, що до підготовки "мобіків" було залучено 3 000 інструкторів, які "здобули бойовий досвід" на фронті.
- Після так званого завершення мобілізації жителю Уфи прийшла повістка. У ній зазначено, що той повинен з'явитися до військового комісаріату 17 листопада.
- Аналітика кажуть, що зусилля Росії щодо формування збройних сил у поєднанні зі західними санкціями матимуть довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку.
- Так, Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який вичерпає резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки через прогнозоване зниження доходів від енергоресурсів, санкції та витрати на мобілізацію у Росії.
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