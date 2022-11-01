Кажуть, що недоліки у роботі військкоматів буцімто "було усунено". Про це повідомив міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, інформує 24 канал.

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Яка кількість відправлених на фронт "мобіків"

За словами Шойгу, нібито 87 тисяч мобілізованих "після підготовки та бойового злагодження" було відправлено на війну в Україну. Міністр зазначив, що до підготовки "мобіків" було залучено 3 000 інструкторів, які "здобули бойовий досвід" на фронті.

На полігонах завершується бойове злагодження сформованих підрозділів. Основні зусилля зосереджені на польовому вишколі, вмінні застосовувати засоби зв'язку, навігації та розвідки,

– сказав Шойгу.

Окрім цього, міністр набрехав, що "недоліки у роботі військкоматів, які проявилися під час мобілізації, були усунені".

"Ми вжили екстрені заходи щодо покращення організації їхньої роботи. Це дало свої результати. Усі регіони направили до військових частин встановлену кількість мобілізованих", – заявив Шойгу.

Зауважимо, що Росія вкотре набрехала про кількість мобілізованих росіян. Насправді ж на війну військове керівництво країни-агресорки відправило близько 200 тисяч осіб, повідомляла українська розвідка.

До речі, перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки, призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини "мобіків" направлятимуть з огляду на розвиток оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

У Росії заявили про завершення часткової мобілізації

Генштаб Збройних Сил Росії наказав командувачам округів до 1 листопада завершити часткову мобілізацію населення. Так, у Росії припинять усі заходи, пов'язані із закликом на військову службу громадян, які перебувають у запасі.

Втім, уже 1 листопада загарбники оголосили осінній призов. Відповідний указ про осінній призов підписав диктатор Владімір Путін.

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