Говорят, что недостатки в работе военкоматов якобы "устранены". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает 24 канал.

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Какое количество отправленных на фронт "мобиков"

По словам Шойгу, якобы 87 тысяч мобилизованных "после подготовки и боевого согласования" были отправлены на войну в Украину. Министр отметил, что к подготовке "мобиков" было привлечено 3 000 инструкторов, "получивших боевой опыт" на фронте.

На полигонах завершается боевое согласование сложившихся подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевом обучении, умении применять средства связи, навигации и разведки,

– сказал Шойгу.

Кроме этого, министр наврал, что "недостатки в работе военкоматов, проявившиеся во время мобилизации, были устранены".

"Мы приняли экстренные меры по улучшению организации их работы. Это дало свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", – заявил Шойгу.

Заметим, что Россия в очередной раз наврала о количестве мобилизованных россиян. На самом же деле на войну военное руководство страны-агрессора отправило около 200 тысяч человек, сообщала украинская разведка.

Кстати, первая часть мобилизованных, направленных в Украину с минимальными сроками подготовки, предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части "мобиков" будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава.

В России заявили о завершении частичной мобилизации

Генштаб Вооруженных Сил России приказал командующим округами до 1 ноября завершить частичную мобилизацию населения. Так, в России прекратят все мероприятия, связанные с призывом на военную службу находящихся в запасе граждан.

Впрочем, уже 1 ноября захватчики объявили осенний призыв. Соответствующий указ об осеннем призыве подписал диктатор Владимир Путин.

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