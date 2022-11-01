Все вказує на те, що мобілізація у Росії продовжиться, попри риторику Москви. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Заяви без юридичної сили

Опозиціонер зазначив, що у Росії є указ президента, в якому поставили чіткі завдання щодо проведення "часткової мобілізації". Він зауважив, що у ньому є параметри "мобілізації" і цілком очевидно, що поки що цей "указ все ще чинний".

Значить він діє, тому всі заяви Путіна та Пєскова не мають жодної юридичної сили. Очевидно, що якби вони хотіли скасувати мобілізацію – то був би відповідний указ. Тобто нічого не зупинилося, не треба вірити жодним порожнім заявам та порожнім обіцянкам, допоки не буде відповідних указів,

– пояснив оглядач.

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За його словами, навіть якщо буде указ про припинення "мобілізації", це не означає, що мобілізацію припинять.

"Сьогодні буде один, а завтра – інший. Ми ж знаємо, як Путін ставиться до підписаних власною рукою документів. Сказані Путіним слова або підписані путінською рукою укази нічого не варті. Навіть чорнило, написане на документі", – додав експерт.

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Проблемне рішення

Гудков вказав, що коли заяви про припинення мобілізації роблять губернатори та голови суб'єктів федерації, такі як мер Москви Сєргєй Собянін – з погляду ієрархії прийняття рішень, жодні заяви та рішення регіональних органів влади не можуть скасувати рішення вищих інстанцій.

Якщо вони цього не роблять, то головна мета таких заяв – заспокоїти громадську думку, бо насправді ця мобілізація дуже сильно вдарила по путінському іміджу та владі, а також по іміджу Міноборони. Рівень тривоги серед населення зріс із 26 відсотків до 70 – саме протягом тижня після оголошення мобілізації,

– підкреслив аналітик.

На його думку, через це у Кремлі посилено намагаються заспокоїти росіян.

"Величезними потоками люди продовжують виїжджати з країни – це серйозна хвиля еміграції. Якось це потрібно зупиняти, бо це дуже впливає на економіку. Коли мільйон людей працездатного віку їдуть із країни, 300 тисяч мобілізованих, 3 мільйони ховаються, а ще 5 мільйонів – допомагають, то це все відволікання трудових ресурсів від різних бізнес-процесів та економічних сфер", – зауважив експерт.

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Іміджеві втрати

На думку опозиціонера, рішення про мобілізацію дуже серйозно вдарило також по громадській думці щодо влади та по іміджу Кремля.

Вони справді можуть призупинити цю мобілізацію. Проте це не означає, що вони її повністю зупинять. Цілком очевидно, що війну продовжать. У Путіна зараз немає жодної можливості досягти від України мирної угоди на російських умовах – це неможливо,

– переконаний оглядач.

За його словами, війна може продовжуватись ще довго, що означає, що через деякий час "знадобиться нове "гарматне м'ясо".

"У Росії непідготовлені, неозброєні (або погано озброєні), погано екіпіровані люди – у такої армії немає жодних перспектив. Цілком очевидно, що це буде пов'язане з масовою загибеллю людей і потоком "вантажів 200" у Росії. Через це ситуація всередині погіршуватиметься", – вважає Гудков.

Він резюмував, що якоїсь миті Кремлю знадобиться знову проводити мобілізацію в якомусь вигляді: спочатку в окремих регіонах, а потім – по всій країні.

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