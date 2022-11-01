Все указывает на то, что мобилизация в России продолжится, несмотря на риторику Москвы. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

К теме Снова врут: в России назвали количество отправленных на войну "мобиков"

Заявления без юридической силы

Оппозиционер отметил, что у России есть указ президента, в котором поставили четкие задачи по проведению "частичной мобилизации". Он отметил, что в нем есть параметры "мобилизации" и очевидно, что пока этот "указ все еще действует".

Значит, он действует, поэтому все заявления Путина и Пескова не имеют никакой юридической силы. Очевидно, что если бы они хотели отменить мобилизацию – это был бы соответствующий указ. То есть ничего не остановилось, не надо верить никаким пустым заявлениям и пустым обещаниям, пока не будет соответствующих указов,

– объяснил обозреватель.

Читайте также Кремль обещает не посылать призывников на войну: в ISW объяснили, почему это откровенная ложь

По его словам, даже если будет указ о прекращении "мобилизации", это не означает, что мобилизация будет прекращена.

"Сегодня будет один, а завтра – другой. Мы же знаем, как Путин относится к подписанным собственной рукой документам. Сказанные Путиным слова или подписанные путинской рукой указы ничего не стоят. Даже чернила, написанные на документе", – добавил эксперт.

Почему в Кремле не объявили указ о прекращении мобилизации: смотрите видео

Проблемное решение

Гудков указал, что, когда заявления о прекращении мобилизации делают губернаторы и главы субъектов федерации, такие как мэр Москвы Сергей Собянин – с точки зрения иерархии принятия решений, никакие заявления и решения региональных органов власти не могут отменить решения высших инстанций.

Если они этого не делают, то главная цель таких заявлений – успокоить общественное мнение, потому что на самом деле эта мобилизация очень сильно ударила по путинскому имиджу и власти, а также по имиджу Минобороны. Уровень тревоги среди населения вырос с 26 процентов до 70 – именно в течение недели после объявления мобилизации,

– подчеркнул аналитик.

По его мнению, из-за этого в Кремле усиленно пытаются успокоить россиян.

"Огромными потоками люди продолжают выезжать из страны – это серьезная волна эмиграции. Как-то это нужно останавливать, потому что это очень влияет на экономику. Когда миллион людей трудоспособного возраста уезжает из страны, 300 тысяч мобилизованных, 3 миллиона скрываются, а еще 5 миллионов – помогают, это все отвлечение трудовых ресурсов от различных бизнес-процессов и экономических сфер", – отметил эксперт.

Советуем Российские "Кинжалы" и возможное наступление: в МВД оценили угрозу из Беларуси

Имиджевые потери

По мнению оппозиционера, решение о мобилизации очень серьезно отразилось также на общественном мнении относительно власти и по имиджу Кремля.

Они действительно могут приостановить эту мобилизацию. Однако это не означает, что они ее полностью остановят. Совершенно очевидно, что войну продолжат. У Путина сейчас нет никакой возможности достичь от Украины мирного соглашения на российских условиях – это невозможно,

– убежден обозреватель.

По его словам, война может продолжаться еще долго, что означает, что через некоторое время "пригодится новое "пушечное мясо".

"В России неподготовленные, невооруженные (или плохо вооруженные), плохо экипированные люди – у такой армии нет никаких перспектив. Совершенно очевидно, что это будет связано с массовой гибелью людей и потоком "грузов 200" в России. Поэтому ситуация внутри будет ухудшаться", – считает Гудков.

Он резюмировал, что в какой-то момент Кремлю понадобится снова проводить мобилизацию в каком-то виде: сначала в отдельных регионах, а затем – по всей стране.

Вас также может заинтересовать – как мобилизация влияет на россиян: смотрите видео

Мобилизация в России: последние новости