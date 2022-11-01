Безусловно, это следствие того, что они бросают в бой своих мобилизованных. Их россияне используют для осуществления контратак на важнейших направлениях – Херсонская область, Сватово, Кременная и в известной степени Бахмут. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.
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"Мобики" совсем не подготовлены для ведения такого рода боевых действий,
– заметил он.
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Как утверждает Попович, нам нужно больше помощи от Запада, а главное – она должна быть своевременной.
"Нам не хватает сил, нам не хватает техники, нам не хватает оружия. Мы не можем оказывать давление на всех участках фронта", – отметил обозреватель.
Дело в том, объясняет Попович, что наши партнеры посылают оружие в плановом режиме – есть пакеты помощи, поступающие в Украину, но нет оперативной реакции на изменение ситуации на фронтах.
"Если это удастся скорректировать, ситуация изменится", – сказал Денис Попович.
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Последние потери врага: коротко
- По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отправили на "концерт Кобзона" 650 российских бойцов. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 72470 оккупантов.
- Под Бахмутом украинские военные сбили российский вертолет Ми-8, который, скорее всего, принадлежал вагнеровцам. Известно, что на борту находились российские офицеры, погибшие.
- Временно оккупированную Волноваху посетил традиционный "хлопок". В результате ударов повреждена дорога Мариуполь – Донецк, которую российские оккупанты используют в своих военных целях. Кроме этого, сообщают о попадании в гостиницу, где жили кадыровцы.