Безумовно, це є наслідком того, що вони кидають у бій своїх мобілізованих. Їх росіяни використовують для здійснення контратак на найважливіших напрямках – Херсонська область, Сватове, Кремінна та певною мірою Бахмут. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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"Мобіки" зовсім не підготовлені для ведення такого роду бойових дій,

– зауважив він.

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Як стверджує Попович, нам потрібно більше допомоги від Заходу, а головне – вона має бути своєчасною.

"Нам бракує сил, нам бракує техніки, нам бракує зброї. Ми не можемо здійснювати тиск на усіх ділянках фронту", – відзначив оглядач.

Річ у тім, пояснює Попович, що наші партнери надсилають зброю у плановому режимі – є пакети допомоги, які надходять в Україну, але немає оперативної реакції на зміну ситуації на фронтах.

"Якщо це вдасться скорегувати, ситуація зміниться", – сказав Денис Попович.

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