Логики в таком решении искать не стоит. Если бы российское командование действительно понимало, на какой шаг оно идет, то частичную мобилизацию на 300 тысяч вообще бы не устраивали. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Второй армии мира" не существует

Как утверждает обозреватель, именно эта частичная мобилизация показала, что в российской армии совершенно не готовы к такому количеству личного состава. Полная неготовность инфраструктуры, обеспечения и так далее.

Все негативные стороны проявили себя за эти 1,5 месяца большим количеством видео, фото и других подтверждающих материалов — никакой второй армии мира не существует,

– заметил Коваленко.

Но все же сейчас мы видим, добавляет он, что россияне осуществляют процесс компенсации потерь своих передовых подразделений именно на средства "чмобиков", используя их очень нелогичным и нерациональным способом.

"Хотя российское командование видит в этом логику и рационализм. А именно – каждое передовое подразделение, которое несет серьезные потери в личном составе, технике, оно так или иначе нуждается в отведении из зоны боевых действий для восстановления своей боеспособности"

Однако подразделения, требующие своего восстановления, по состоянию на сегодняшний день не отводятся. Дело в том, когда из зоны боевых действий отводят подразделение, его нужно чем-то заменять другим подразделением, свежим, с полным штатным расписанием по технике, личным составом и т.д.

"А этой возможности у россиян нет. Они должны держать свои позиции, они держат свои локации без отвода подразделений",

– акцентировал Коваленко.

По его словам, тех подразделений, которые нуждаются в восстановлении боеспособности, очень большое количество – более половины от действующих в зоне боевых действий.

Они подвозят "чмобиков" на линии столкновения и сразу проводят в зоне боевых действий восстановление по личному составу. Но не по технике – по ней они недоукомплектованы. Исключительно "пушечным мясом",

– говорит обозреватель.

Бесспорно, эта живая сила физически, нравственно и психологически не готова к сиюминутному столкновению. "Они не прошли даже акклиматизацию в условиях полноценной полномасштабной войны, а их сразу отправляют на линию фронта", – отмечает Коваленко.

Он объясняет, что именно этим и обусловлены цифры относительно уничтоженных захватчиков, которые нам каждое утро предоставляют в Генштабе ВСУ. Это красноречивый эффект от этой путинской "чмобилизации".

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Частичная мобилизация в России: последние новости