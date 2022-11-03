Так, усилия России по формированию вооруженных сил в сочетании с западными санкциями будут иметь долгосрочное разрушительное влияние на российскую экономику. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Расходы на мобилизацию оказывают разрушительное влияние на экономику России

Финансовые эксперты рассказали, что Кремль столкнется с дефицитом бюджета, который исчерпает резервы Москвы до самого низкого уровня за последние годы из-за прогнозируемого снижения доходов от энергоресурсов, санкции и расходов на мобилизацию в России.

Один из экспертов заявил, что выплаты мобилизованным, включая социальные, могут стоить Кремлю от 900 миллиардов до 3 триллионов рублей (примерно 14,6 – 32,4 миллиарда долларов) в течение следующих шести месяцев.

В эту сумму не входят выплаты другим категориям военнослужащих вооруженных сил России, таким как БАРС, добровольческим батальонам, ветеранские выплаты военнослужащим по контракту, выплаты волонтерам, невоенным специалистам, переехавшим на оккупированные территории, а также боевикам.

Ранее аналитики подсчитали, что один добровольческий батальон из 400 военнослужащих стоит России минимум 1,2 миллиона долларов в месяц без учета призовых надбавок и специальных выплат за военные достижения.

Кремль продолжает в значительной степени полагаться на финансовое поощрение россиян к войне в Украине, что, вероятно, будет продолжать давление на российскую экономику в течение десятилетий.

– говорят в Институте.

Кстати, также Кремль сталкивается с трудностями в предоставлении обещанной компенсации, проблемами, которые усугубляют социальное напряжение в российском обществе. Да, мобилизованные протестуют против оплаты, а их семьи жалуются, что не получили обещанной компенсации.

Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 каналу , что Центробанк России с самого начала заявлял о том, что мобилизация очень вредит экономике России и сейчас "это подтверждается". По его словам, в современной экономике главные ресурсы – это люди. И именно люди являются ключевым ресурсом, который сейчас Россия теряет. Не только из-за эффективной работы ВСУ, но и потому, что только сейчас 700 тысяч россиян уехали из страны.

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