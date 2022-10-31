Убегая из России, ее граждане делают богаче другие экономики, где они будут производить добавленную стоимость. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Главный "ресурс" – люди

Аналитик рассказал, что Центробанк России изначально заявлял о том, что мобилизация очень вредит экономике России и сейчас "это подтверждается".

В современной экономике главные ресурсы – это люди, поскольку они создают добавленную стоимость. И именно люди являются ключевым ресурсом, который сейчас Россия теряет. Не только из-за эффективной работы ВСУ, но и потому, что только сейчас 700 тысяч россиян уехали из страны,

– убежден эксперт.

По его мнению, сейчас Россия активно теряет самых креативных людей, которые могли помочь экономике.

"Эти люди что-то создавали, у них были деньги – это креативный класс. Как это происходит с айтишниками: Россия потеряла 25 процентов разработчиков – это огромная потеря для экономики. Поэтому россияне, убегая из страны, делают Запад богаче, а Россию беднее ", – указал специалист.

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Инфляционные эффекты

Эксперт отметил, что из-за объявления "частичной мобилизации" в России "пропало" 1 миллион потребителей.

Около 700 тысяч россиян бежали за границу, еще 300 тысяч – ушли в армию и они там не очень "потребляют". Следовательно, они не тратят деньги, что влияет на цены, то есть не стимулирует цены расти. Ибо если у людей меньше денег и меньше людей покупают что-то, то цены естественно не растут, потому что наоборот все происходит,

– объяснил специалист.

По его словам, поэтому глава Центробанка России Эльвира Набиулина говорит о том, что по началу из-за мобилизации замедлится рост цен.

"Потом окажется, что тот миллион людей, которые сейчас "исчезли", они что-то там делали и работали преимущественно на российскую экономику. А сейчас определенную часть людей забрали и работать они не будут. Как результат – они не будут что-либо производить или предоставлять какие-либо услуги", – добавил обозреватель.

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Он указал, что следствием этого станет то, что продукции как таковой станет меньше, а это обычно приводит к росту цен.

"Поэтому сначала инфляция замедлится из-за мобилизации, а затем отложенный эффект мобилизации приведет к ее ускорению через несколько месяцев", – подчеркнул Фурса.

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