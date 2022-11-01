Об этом 24 каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что сейчас в России ситуация лучше, чем хотелось бы украинцам.

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Ослабление экономики России

По его словам, россияне все же "погружаются в свое болото":

у них наконец-то появился дефицит на бюджет,

они начали "проедать" свой фонд национального благоустройства, который должен закончиться,

а экономика России падает.

Падение экономики несет как краткосрочный, так и долгосрочный эффект. То есть, с каждым годом россияне все больше будут отставать, ведь полностью заменить европейские рынки они не смогут. К тому же, с 5 декабря заработает эмбарго на российскую нефть,

– заявил Фурса.

Эксперт добавил, что с нефтью все не так просто, как с газом, ведь Россия будет пытаться поставлять нефть в другие места, не в Европу, но это в любом случае ограничит ее доходы.

По мнению банкира, это будет усугублять экономический кризис России . "К тому же, то безумие, которое они творят внутри с Пригожинами, Кадыровыми и тому подобное, это тоже влияет на ситуацию в стране и приводит к массовой миграции", – отметил Фурса.

Он говорит, что, к сожалению, это будет влиять на Россию постепенно, она истощает свои ресурсы, но не так быстро, как бы нам хотелось.

Фурса об ослаблении экономики России и поддержке Украины: видео



Будет ли экономика России "трещать по швам"

Инвестиционный банкир объяснил, что пока невозможно предсказать момент обвала российской экономики .

Пока мы видим, что они постепенно заживут в кризис, и это выглядит неотвратимо. Однако прогнозировать, что наступит определенный момент, после которого будет коллапс, мы не можем,

– заявил Фурса.

Он привел пример Ирана – это очень бедная страна благодаря санкциям и это провоцирует протесты, но коллапса в ее экономике не произошло.

"Поэтому не могу обещать, что он наступит в России. Да, кризис может произойти, потому что там много процессов происходит, но это выглядит лишь как "погружение", - подытожил экономист.

Кстати, госдума России готовит поправки к закону , согласно которым экономика становится на так называемые "рельсы военного времени". Эксперты говорят, что это обернется серьезной проблемой для россиян, похожая ситуация уже была в Советском Союзе. Чего ждать россиянам – читайте в статье .