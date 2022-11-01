Так происходит из-за сильной зависимости европейских стран от российской нефти, газа и минеральных ресурсов. С начала войны торговлю с Россией усилили Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Япония (+13%), Бразилия (+106%), Бельгия (+81%), Испания. (+57%) и Нидерланды (+32%).

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Импорт из России

Многие европейские страны не смогли отказаться от импорта российского топлива, цены на которые резко выросли. Поэтому с начала войны страна-агрессор получила больше доходов, чем год назад. Существенно увеличился также импорт в Китай, Индию и Турцию.

Экспорт в Россию

В результате европейских санкций колоссально уменьшился весь импорт России из стран Евросоюза. Однако торговля с Китаем и Турцией усилилась. Эти страны экспортировали в Россию на 24% и 113% соответственно больше товаров.

Способность России торговать с миром может быть еще более ограничена в ближайшие месяцы, когда заработают европейские санкции. 5 декабря ЕС запретит весь морской импорт нефти, превышающий потолок цен, а 5 февраля – импорт нефтепродуктов.

Какие страны уже ограничили импорт российского топлива

Эстония может прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из России с 5 декабря, не дожидаясь дедлайна 5 февраля.

Великобритания прекратит весь импорт российского сжиженного газа с 1 января.

В целом страны ЕС снизили потребление российского газа с 40% до 7%. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку, сейчас ЕС почти не зависит от российских поставок газа.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.