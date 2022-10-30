В МИД Британии заявили, что отказ от российского газа лишит Владимира Путина средств для войны против Украины. Также в Британии отметили, что поддерживают страны, уменьшающие зависимость от российского голубого топлива.

Кстати Россия признала четверть мира "недружественным": кто оказался в новом списке Кремля

Великобритания решила лишить Путина средств для войны в Украине

С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны во всем мире в снижении их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств для его незаконной войны,

– говорится в заявлении британского МИД.

Также в ведомстве напомнили, что ввели запрет на экспорт почти 700 товаров, критичных для экономики России.

"В общей сложности более 19 миллиардов фунтов стерлингов российско-британской торговли полностью или частично под санкциями", – добавили в министерстве.

Обратите внимание. Как пишет "Экономическая правда", по состоянию на 2021 год доля российского импортированного газа в Британию составила 4% от общего потребления этого вида топлива. Крупнейшим экспортером газа в страну является Норвегия.

Европа накопила много газа