У МЗС Британії заявили, що відмова від російського газу позбавить Владіміра Путіна коштів для війни проти України. Також у Британії зазначили, що підтримують країни, які зменшують залежність від російського блакитного палива.

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Британія вирішила позбавити Путіна коштів для війни в Україні

З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності. Ми позбавляємо Путіна коштів для його незаконної війни,

– йдеться у заяві британського МЗС.

Також у відомстві нагадали, що ввели заборону на експорт майже 700 товарів, критичних для економіки Росії.

"Загалом понад 19 мільярдів фунтів стерлінгів російсько-британської торгівлі повністю або частково під санкціями", – додали у міністерстві.

Зверніть увагу. Як пише "Економічна правда", станом на 2021 рік частка російського імпортованого газу до Британії склала 4% від загального споживання цього виду палива. Найбільшим експортером газу в країну є Норвегія.

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