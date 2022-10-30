Про рішення уряду Росії інформують російські ЗМІ, пише 24 канал. Список так званих "недружніх" країн поповнили 11 британських територій Великої Британії.

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Кремль визнав "недружніми" території, де росіяни мають офшори

До списку внесли Бермуди, Британську антарктичну територію, Британську територію в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Олени, Вознесіння та Трістан-да-Кунья, Південну Георгію та Південні Сандвічеві острови, Акротірі та Декелію, Теркс і Кайкос.

Спочатку в переліку були три підконтрольні Британії території, тепер там усі 14.

Як пише "Радіо Свобода", здебільшого йдеться про невеликі острови, деякі з них навіть не мають постійного населення, або ж їх кількість складає сотні або десятки.

У списку є території, що часто використовуються, зокрема й росіянами, для реєстрації офшорних компаній, насамперед це Бермуди та острови Кайман.

На Бермудах зареєстровано сотні літаків, які офіційно придбали російські авіакомпанії в лізинг. Після вторгнення Росії в Україну влада Бермуд офіційно відкликала у цих літаків сертифікати льотної придатності.

Однак лідер Кремля Владімір Путін дозволив їх експлуатувати в Росії всупереч забороні. Та через небезпеку арешту ці лайнери не можуть літати у більшість країн світу.

Понад пів сотні держав визнані Кремлем "недружніми"

Раніше у списку "недружніх" країн вже опинилися британські коронні володіння Джерсі, Гернсі та Мен та заморські території Ангілья, Британські Віргінські острови та Гібралтар, також популярні офшорні юрисдикції.

Після вторгнення в Україну російська влада визнала "недружніми" понад 40 країн. Якщо враховувати британські володіння, то таких "недружніх" країн аж 60. Це держави та території, які ввели проти Росії санкції, у тому числі всі країни ЄС, США та Велика Британія й Україна.

У світі існує майже 200 країн, а відтак понад чверть Росія вважає недружніми.

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