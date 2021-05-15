Ще один крок до ескалації, – у ЄС різко відреагували на список Росії з "недружніх" країн
Напередодні Росія затвердила список "недружніх держав", у який увійшли Чехія та США. У Євросоюзі заявили, що такий вчинок підриває дипломатичні відносини.
Джерело:твітер Шарля Мішеля
Відповідну заяву опублікував голова Європейської ради Шарль Мішель. Він також назвав це ескалацією.
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Реакція Євросоюзу на список "недружніх держав" Росії
Рішення російського уряду створити список "недружніх держав", є ще одним кроком ескалації і підриває дипломатичні відносини,
– заявив Шарль Мішель.
Також він додав, що зусилля розділити Євросоюз марні. Натомість ЄС повністю солідарні з Чехією.
"Ми закликаємо Росію повністю дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – закликав голова Євроради.
Що цьому передувало
- Відповідний список "недружніх країн" Кремль за указом Володимира Путіна почав формувати ще наприкінці квітня 2021 року.
- Перед тим 15 квітня США ввели санкції проти Росії. У рамках санкцій США вислали 10 російських дипломатів у Вашингтоні. Причина – у особистому складі місії є представники російських спецслужб.
- 17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.
- Це започаткувало дипломатичні скандали з видворення дипломатів у багатьох країнах. Детальніше читайте за посиланням.
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