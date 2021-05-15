Напередодні Росія затвердила список "недружніх держав", у який увійшли Чехія та США. У Євросоюзі заявили, що такий вчинок підриває дипломатичні відносини.

Відповідну заяву опублікував голова Європейської ради Шарль Мішель. Він також назвав це ескалацією.

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Реакція Євросоюзу на список "недружніх держав" Росії

Рішення російського уряду створити список "недружніх держав", є ще одним кроком ескалації і підриває дипломатичні відносини,

– заявив Шарль Мішель.

Також він додав, що зусилля розділити Євросоюз марні. Натомість ЄС повністю солідарні з Чехією.

"Ми закликаємо Росію повністю дотримуватися Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – закликав голова Євроради.

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations



Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis



We call on Russia to fully respect the Vienna Convention — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021

Зверніть увагу! 14 травня Росія таки склала список "недружніх держав", в який внесли Чехію та США. Тепер Чехія зможе взяти на роботу до посольства чи консульства не більше 19 російських працівників, а США – жодного.

Що цьому передувало