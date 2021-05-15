Рішення Росії зарахувати Чехію до недружніх держав – це крок до подальшої ескалації відносин. Таку позицію висловили у заяві МЗС Чехії 14 травня.

Перед тим уряд Росії вніс Чехію (як і США) до списку недружніх іноземних держав. Це, зокрема, обмежує можливість дипломатичних представництв цих держав наймати на роботу громадян Росії.

Тут детальніше У Росії таки склали список "недружніх держав", але Україна туди не потрапила

Чехія вважає дії Росії кроком до ескалації відносин

У МЗС Чехії заявили, що внесення Росією цієї країни до переліку недружніх – "ще один крок до ескалації відносин". Причому не тільки з Чехією, а й з Європейським Союзом загалом.

Це повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, особливо щодо зобов'язання сторін дозволяти дипломатичним представництвам функціонувати належним чином і застосування принципу недискримінації держав,

– мовиться у заяві.

Утім, такий крок Кремля не вплине на рішення Чехії про обмеження кількості співробітників посольства Росії у Празі. Адже "на відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву".

"Прикро, що Росія вибирає шлях конфронтації – собі на шкоду. Цей шлях матиме й опосередкований вплив на контакти простих громадян, розвиток туризму чи торговельних відносин", – підсумували в уряді Чехії.

Головне про конфлікт Росії та Чехії

У 2021 році Чехія підняла справу 2014, коли на складах у Врбетіце сталася серія вибухів. Цікаво, що там зберігали зброю, яка могла дістатися Україні й вплинути на перебіг війни на Донбасі.

В організації диверсії у Врбетіце Чехія звинуватила Росію. Причетними, найімовірніше, були все ті ж Боширов та Петров, які фігурували у справі про отруєння Скрипалів у Великій Британії.

Розгорівся дипломатичний скандал. Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія – 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

Далі – більше: Чехія заявила, що вишле ще 70 росіян. А прем'єр Чехії Бабіш закликав лідерів країн ЄС також вислати бодай по одному російському дипломатові на знак солідарності з Прагою.

До теми Чехія на найближчому саміті ЄС проситиме допомогу через вибухи у Врбетіце