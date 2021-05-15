Решение России причислить Чехию к недружественным государствам – это шаг к дальнейшей эскалации отношений. Такую позицию высказали в заявлении МИД Чехии 14 мая.

Перед тем правительство России внесло Чехию (как и США) в список недружественных иностранных государств. Это, в частности, ограничивает возможность дипломатических представительств этих государств нанимать на работу граждан России.

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Чехия считает действия России шагом к эскалации отношений

В МИД Чехии заявили, что внесение Россией этой страны в перечень недружественных – "еще один шаг к эскалации отношений". Причем не только с Чехией, но и с Европейским Союзом в целом.

Это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно касаемо обязательства сторон разрешать дипломатическим представительствам функционировать должным образом и применения принципа недискриминации государств,

– говорится в заявлении.

Впрочем, такой шаг Кремля не влияет на решение Чехии об ограничении количества сотрудников посольства России в Праге. Ведь "в отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву".

"Нам жаль, что Россия выбирает путь конфронтации – себе во вред. Этот путь будет иметь и опосредованное влияние на контакты простых граждан, развитие туризма или торговых отношений", – подытожили в правительстве Чехии.

Главное о конфликте России и Чехии

В 2021 году Чехия подняла дело 2014, когда на складах во Врбетице произошла серия взрывов. Интересно, что там хранили оружие, которое могло достаться Украине и повлиять на ход войны на Донбассе.

В организации диверсии во Врбетице Чехия обвинила Россию. Причастными, скорее всего, были все те же Боширов и Петров, которые фигурировали в деле об отравлении Скрипалей в Великобритании.

Разгорелся дипломатический скандал. Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия – 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Дальше – больше: Чехия заявила, что вышлет еще 70 россиян. А премьер Чехии Бабиш призвал лидеров стран ЕС также выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.