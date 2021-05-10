Чехія на найближчому саміті ЄС проситиме допомогу через вибухи у Врбетіце
МЗС Чехії збирається на позачерговому саміті Євросоюзу звернутися до лідерів блоку за підтримкою. Наразі у Чехії вважають, що виграли дипломатичну битву з Росією, але спинятися на досягнутому не хочуть.
Джерело:сайт МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Якуб Кулганек повідомив, що Чехія готуватиметься до звернення 25 травня. Саме тоді пройде позачерговий саміт країн-учасниць Європейського Союзу.
Окрім того, Чехія прагне отримати компенсацію від Росії за вибухи у Врбетіце
Чехія виграла дипломатичну битву
Як заявив міністр МЗС Якуб Кулганек, Чехія виграла найбільшу "дипломатичну" битву в сучасній історії. Він припустив, що цілком можливо ця битва не лише "чеського", а і "європейського" масштабу.
Втім, на цьому Чехія не збирається зупинятися і хоче, аби лідери країн ЄС також висловили свій протест проти Росії.
25 травня на нас чекає надзвичайний саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від усіх на рівні прем'єр-міністрів та президентів. У червні ми пропонуємо продовжити дебати лідерів ЄС щодо відносин Союзу з Росією,
– заявив Якуб Кулганек.
Міністр МЗС відзначив: перемогу вдалося здобути завдяки десяткам людей. Роботу чеської дипломатії він оцінив на "чудово". Проте сам міністр шкодує, що відносини з Росією дійшли до такого стану.
Тут ніхто не переміг. Особисто мені прикро за шкоду у відносинах з Росією, але Чехія не винна. Як суверенна держава, ми мусили діяти, і ми добре відреагували,
– сказав міністр МЗС Чехії.
Вибухи у Чехії: коротко
- У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, внаслідок яких загинули 2 людини.
- На складах зберігалася зброя, яку могли передати Україні. У 2014 році вона могла суттєво підсилити наші Збройні сили.
- Як повідомляв журналіст Юрій Бутусов, Росія цією диверсією хотіла позбавити Україну гаубичних снарядів 152 міліметрів, які не так просто дістати на ринку зброї.
- Лише у квітні 2021 року розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце причетна Росія. Мовиться про ГРУшників, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров. Чехія вже оголосила обидвох агентів у розшук.
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