МЗС Чехії збирається на позачерговому саміті Євросоюзу звернутися до лідерів блоку за підтримкою. Наразі у Чехії вважають, що виграли дипломатичну битву з Росією, але спинятися на досягнутому не хочуть.

Міністр закордонних справ Якуб Кулганек повідомив, що Чехія готуватиметься до звернення 25 травня. Саме тоді пройде позачерговий саміт країн-учасниць Європейського Союзу.

Окрім того, Чехія прагне отримати компенсацію від Росії за вибухи у Врбетіце

Чехія виграла дипломатичну битву

Як заявив міністр МЗС Якуб Кулганек, Чехія виграла найбільшу "дипломатичну" битву в сучасній історії. Він припустив, що цілком можливо ця битва не лише "чеського", а і "європейського" масштабу.

Втім, на цьому Чехія не збирається зупинятися і хоче, аби лідери країн ЄС також висловили свій протест проти Росії.

25 травня на нас чекає надзвичайний саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від усіх на рівні прем'єр-міністрів та президентів. У червні ми пропонуємо продовжити дебати лідерів ЄС щодо відносин Союзу з Росією,

– заявив Якуб Кулганек.

Міністр МЗС відзначив: перемогу вдалося здобути завдяки десяткам людей. Роботу чеської дипломатії він оцінив на "чудово". Проте сам міністр шкодує, що відносини з Росією дійшли до такого стану.

Тут ніхто не переміг. Особисто мені прикро за шкоду у відносинах з Росією, але Чехія не винна. Як суверенна держава, ми мусили діяти, і ми добре відреагували,

– сказав міністр МЗС Чехії.

Нагадаємо. Після розкриття справи про вибухи Чехія вислала 18 співробітників російського посольства. До того ж Словаччина та країни Балтії висловили солідарність з Чехією і також вислали російських дипломатів. Росія на це відповіла вигнанням 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

Вибухи у Чехії: коротко