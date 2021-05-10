МИД Чехии собирается на внеочередном саммите Евросоюза обратиться к лидерам блока за поддержкой. Сейчас в Чехии считают, что выиграли дипломатическую битву с Россией, но останавливаться на достигнутом не хотят.

Министр иностранных дел Якуб Кулганек сообщил, что Чехия готовиться к обращению 25 мая. Именно тогда пройдет внеочередной саммит стран-участниц Европейского Союза.

Кроме того, Чехия стремится получить компенсацию от России за взрывы во Врбетице

Чехия выиграла дипломатическую битву

Как заявил министр МИД Якуб Кулганек, Чехия выиграла самую "дипломатическую" битву в современной истории. Он предположил, что вполне возможно эта битва не только "чешского", а и "европейского" масштаба.

Впрочем, на этом Чехия не собирается останавливаться и хочет, чтобы лидеры стран ЕС также выразили свой протест против России.

25 мая нас ждет чрезвычайный саммит ЕС, где мы попросим решительного заявления от всех на уровне премьер-министров и президентов. В июне мы предлагаем продолжить дебаты лидеров ЕС об отношениях Союза с Россией,

– заявил Якуб Кулганек.

Глава МИД отметил: победу удалось одержать благодаря десяткам людей. Работу чешской дипломатии он оценил на "отлично". Однако сам министр сожалеет, что отношения с Россией дошли до такого состояния.

Здесь никто не победил. Лично мне обидно за ущерб в отношениях с Россией, но Чехия не виновата. Как суверенное государство, мы должны были действовать, и мы хорошо отреагировали,

– сказал министр МИД Чехии.

Напомним. После раскрытия дела о взрывах Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. К тому же Словакия и страны Балтии выразили солидарность с Чехией и также выслали российских дипломатов. Россия на это ответила изгнанием 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Взрывы в Чехии: коротко