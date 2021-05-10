Чехия на ближайшем саммите ЕС будет просить помощь из-за взрывов во Врбетице
МИД Чехии собирается на внеочередном саммите Евросоюза обратиться к лидерам блока за поддержкой. Сейчас в Чехии считают, что выиграли дипломатическую битву с Россией, но останавливаться на достигнутом не хотят.
Источник:сайт МИД Чехии
Министр иностранных дел Якуб Кулганек сообщил, что Чехия готовиться к обращению 25 мая. Именно тогда пройдет внеочередной саммит стран-участниц Европейского Союза.
Кроме того, Чехия стремится получить компенсацию от России за взрывы во Врбетице
Чехия выиграла дипломатическую битву
Как заявил министр МИД Якуб Кулганек, Чехия выиграла самую "дипломатическую" битву в современной истории. Он предположил, что вполне возможно эта битва не только "чешского", а и "европейского" масштаба.
Впрочем, на этом Чехия не собирается останавливаться и хочет, чтобы лидеры стран ЕС также выразили свой протест против России.
25 мая нас ждет чрезвычайный саммит ЕС, где мы попросим решительного заявления от всех на уровне премьер-министров и президентов. В июне мы предлагаем продолжить дебаты лидеров ЕС об отношениях Союза с Россией,
– заявил Якуб Кулганек.
Глава МИД отметил: победу удалось одержать благодаря десяткам людей. Работу чешской дипломатии он оценил на "отлично". Однако сам министр сожалеет, что отношения с Россией дошли до такого состояния.
Здесь никто не победил. Лично мне обидно за ущерб в отношениях с Россией, но Чехия не виновата. Как суверенное государство, мы должны были действовать, и мы хорошо отреагировали,
– сказал министр МИД Чехии.
Взрывы в Чехии: коротко
- В 2014 году на складах во Врбетице произошла серия взрывов, в результате которых погибли 2 человека.
- На складах хранилось оружие, которое могли передать Украине. В 2014 году оно могло существенно усилить наши Вооруженные силы.
- Как сообщал журналист Юрий Бутусов, Россия этой диверсией хотела лишить Украину гаубичных снарядов 152 миллиметров, которые не так просто достать на рынке оружия.
- Только в апреле 2021 года расследователи установили, что ко взрывам на складах во Врбетице причастна Россия. Говорится о ГРУшниках, которые использовали паспорта с именами Руслан Боширов и Александр Петров. Чехия уже объявила обоих агентов в розыск.
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