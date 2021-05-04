Подрывы складов боеприпасов в Чехии в 2014 году и в Балаклее в 2017 году могут быть связанными между собой. Такими диверсиями Россия хотела лишить Украину гаубичных снарядов 152 миллиметров, которые не так просто достать на рынке оружия.

На вероятную общность в цели подрывов обратил внимание журналист Юрий Бутусов. Он отмечает: взрывы уничтожили стратегические запасы вооружения ВСУ – дальнобойные снаряды 152 миллиметров.

Между тем Глава МВД Чехии хотел предложить Кремлю "забыть" Врбетице в обмен на "Спутник V", – СМИ

Взрывы в Чехии и в Балаклее: что общего

Согласно материалам расследования, отмечает журналист, взрыв в Чехии произошел сразу после поставки в Украину 5 тысяч гаубичных дальнобойных снарядов калибра 152 миллиметра. Гаубицы этого калибра – мощное средство огневого поражения сухопутных войск.

...боеприпасы к этим орудиям – главный дефицит в вооружении ВСУ. Снаряды Украина была вынуждена начать закупать сразу после начала войны – контракт с болгарской фирмой Емильяном Гебревим был первой такой поставкой в истории,

– пишет Бутусов.

Этих снарядов Украина не производит, а единственный источник пополнения запасов – импорт из-за рубежа, акцентирует внимание шеф-редактор "Цензор.Нет".

Обратите внимание! Речь идет о взрывах на военных складах в чешском городе Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года. Склад №16 и №12, арендованные компанией Imex Group, были уничтожены. По предварительным данным, продукция, которая там находилась, должна была быть отправлена в Болгарию, а оттуда, по разным данным, или в Сирию, или в Украину. В апреле 2021 года Чехия обвинила во взрывах Россию.

Пожара на складах не было

Бутусов добавляет: причиной уничтожения 65-го арсенала ВСУ в Балаклее, как свидетельствуют записи камер наблюдения, был взрыв. "Согласно записям системы наблюдения арсенала, ночью в 2:46 прогремел взрыв на площадке № 67, который располагался на самом краю арсенала. На этой площадке хранились штабеля гаубичных снарядов калибра 152 миллиметров".

Начало взрывов в Балаклее: смотрите видео "Цензор.нет"

Снаряды хранились в закупоренных ящиках без детонаторов, и для их детонации, объясняет журналист, был необходим очень мощный подрыв. Версия с подрывом, который осуществили сами военные ВСУ пока отвергнута и подозрения сняты.

В прошлом году "Слуги народа" на заседании комитета по обороне заявили, что якобы взорвали Балаклею военнослужащие ВСП ВСУ. Однако Генпрокуратура провела расследование повторно, на заседание были приглашены депутаты комитета, и после предъявления всех фактов никаких оснований для подозрений не обнаружили,

– пишет он.

Подозреваемых среди самих военнослужащих не установили, а виновных в подрыве следствие не нашло. "Есть только версия о пролете российского беспилотника", – напоминает Бутусов.

Проблемный 152 калибр

Это советский калибр, который производят далеко не все страны мира. В больших объемах производит только Россия, в малых объемах среди стран НАТО – лишь Болгария. Почти все другие страны мира, включая Китай, Индию, страны третьего мира, перешли на натовский калибр 155 миллиметров. Таким образом, канал поставок для артиллерии ВСУ очень тонкий, который легко перерубить диверсиями, подчеркивает Бутусов.

И нет сомнений, что в случае обострения обстановки Россия вновь проведет диверсии или обстрелы и постарается уничтожить оставшиеся запасы,

– предостерегает журналист.

К сожалению, эта проблема не устранена до сих пор, поскольку Украина не наладила производства своих снарядов, и не закупает артиллерию калибров 155 миллиметров.

Взрывы в Балаклее: главное

Впервые здесь начали взрываться боеприпасы в марте 2017 году.

В результате взрывов погибли две женщины. Кроме того, сотни домов были разрушены или повреждены.

Еще один пожар на арсенале произошел в мае 2018 года. На территории, где проводили разминирование, произошло возгорание травы.

В итоге огонь перешел к военным складам и там начали взрываться боеприпасы. Площадь пожара на территории военного арсенала составила 35 гектаров.

Последний инцидент произошел в ноябре 2019 года. На технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами проходила плановая утилизация.

В результате прогремели не менее 20 взрывов в специально оборудованном котле. 3 военнослужащих погибли и еще 4 получили ранения.



Взрывы на складах боеприпасов (для увеличения) / Инфографика 24 канала

