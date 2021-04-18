Российские агенты ГРУ, которых обвиняют в отравлении Скрипалей, могут быть причастны к взрывам на складах боеприпасов в Чехии. Впрочем, по информации СМИ, не все у них пошло по плану.

Как объяснили источники, обнаружить их на месте взрыва удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Российские агенты проникли на территорию складов 15 октября 2014 года.

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Один из собеседников издания отметил, что тогда они заложили там взрывчатку. Скорее всего, она взорвалась раньше, чем планировали злоумышленники.

Ловушка была для клиентов заграницей. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия,

– заявил он на условиях анонимности.

Как ранее сообщали чешские СМИ, военные склады в Врбетице могли взорвать, чтобы остановить поставки оружия. В частности, в Украину.

Оружие для Украины на чешских складах: что известно

Эти склады использовались компанией Imex Group , которая занималась торговлей оружия. В то же время получателем была болгарская компания Emco.

Владельцем этих предприятий является болгарский бизнесмен и легальный торговец оружием Эмилиан Гебрев. К слову, его дважды отравили "Новичком".

Именно Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в частности – для противостояния российской агрессии.

Взрывы во Врбетице

Первый взрыв на складах боеприпасов прогремел 16 октября, а второй – 3 декабря. Однако похоже, не все шло по плану подрывников, заметил чешский вице-премьер Ян Гамачек.

Чиновник накануне объяснил, что по версии правоохранителей второй взрыв произошел тогда, когда боеприпасы уже должны были находиться на территории Болгарии.

При чем тут российские агенты

17 апреля чешская полиция заявила, что агенты российской военной разведки Мишкин и Чепига находились в стране в течение 5 дней до первого взрыва во Врбетице.

При этом, они использовали разные личности. К тому же, россияне были на месте взрыва за день до того, как на складе боеприпасов прогремел взрыв.

По данным правоохранителей:

сначала их идентифицировали по двум российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова;

впоследствии по молдавскому, на имя Николая Попа, и паспорту, выданному Таджикистаном, на имя Руслана Табарова.

Отметим, что расследование этого дела продолжается уже несколько лет, однако только недавно удалось установить вероятную причастность к нему россиян.

Обратите внимание! В 2018 году Великобритания предъявила агентам ГРУ "Петрову" и "Боширову" обвинения в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля.

Как реагируют в Чехии

Спикер чешского Сената Милош Выстрчил заявил, что Чехия пересмотрит отношения с Россией. По его словам, причастность Чепиги и Мишкина ко взрывам во Врбетице является актом государственного терроризма со стороны Кремля.

Прага инициирует внеочередную встречу Совета ЕС, чтобы обсудить подрывные действия российских ГРУшников на территории Чехии. Кроме того, власти планируют обратиться за поддержкой к странам-членам НАТО.