Великобритания выразила поддержку Чехии относительно высылки из страны российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже для спецслужб России. Лондон также заинтересован в задержании причастных к отравлению Скрипалей.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании. В Лондоне подчеркнули, что в Праге доказали, как далеко российские спецслужбы могут зайти в попытке провести опасные операции.

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Мы, как никогда, полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери и одобряем действия чешских властей, которые сделали то же самое,

– говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Доминика Рааба.

Рааб подчеркнул, что Россия должна воздержаться от действий, которые нарушают основные международные нормы.

Важно! Ранее решение Чехии о высылке российских дипломатов поддержала Украина. Об этом в твиттере написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Главное о скандале с российскими дипломатами в Чехии

Чехия решила выслать из страны 18 российских дипломатов.

Их подозревают в работе на российские спецслужбы.

Вероятно, они причастны к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Тогда погибли 2 человека.

Также в Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова".

В октябре 2014 года они прибыли в Прагу, а затем поехали в Мораво-Силезский и Злынский края.

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