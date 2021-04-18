Велика Британія висловила підтримку Чехії щодо висилки з країни російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві для спецслужб Росії. Лондон також зацікавлений у затриманні причетних до отруєння Скрипалів.

Про це мовиться у заяві міністерства закордонних справ Великої Британії. У Лондоні наголосили, що у Празі довели, як далеко російські спецслужби можуть зайти у спробі провести небезпечні операції.

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Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері і схвалюємо дії чеської влади, яка зробила те ж саме,

– мовиться в заяві міністра закордонних справ Британії Домініка Рааба.

Рааб наголосив, що Росія має утриматись від дій, які порушують основні міжнародні норми.

Важливо! Раніше рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів підтримала Україна. Про це у твітері написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Головне про скандал з російськими дипломатами в Чехії

Чехія вирішила вислати з країни 18 російських дипломатів.

Їх підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Ймовірно, що вони причетні до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.

Тоді загинули 2 людей.

Також у Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова".

У жовтні 2014 року вони прибули до Праги, а потім поїхали в Мораво-Сілезький та Злинський краї.

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