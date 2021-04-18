Это государственный терроризм, – глава Сената Чехии о действиях России
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм. Этот факт заставляет пересмотреть отношения между 2 странами.
Источник:Укринформ
По словам Выстрчила, события во Врбетице являются "не просто недружественным актом, но актом государственного терроризма".
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Необходимо избавить Чехию от роста российского влияния на политические, социальные и экономические структуры,
– подчеркнул политик.
Что еще сказал Выстрчил
- Некоторые члены правительства и другие конституционные чиновники до сих пор предлагают и реализовывают шаги, которые увеличивают зависимость Чехии от России. Такие действия являются абсолютно неприемлемыми.
- Не стоит невнимательно относится к сообщениям отечественных спецслужб.
- Чехия должна инициировать внеочередную встречу Совета ЕС для обсуждения ситуации с Россией.
Позиция сенатора по внешнеполитическим вопросам
- Сенатор по внешнеполитическим вопросам Павел Фишер подчеркнул, что Россия нарушила международное право.
- На территории суверенной республики совершили теракт. Его жертвами стали 2 человека. Фишер подчеркнул, что "людей убили не фанатичные террористы, но люди в униформе, воины России".
- По словам политика, высылка 18 российских дипломатов – это лишь первый шаг.
О каких действиях России говорится
- В Чехии 16 октября 2014 года взорвались военные склады в комплексе Врбетице.
- В апреле 2021 года Чехия заявила, что это была диверсия России.
- В тот же день из Праги выслали всех российских дипломатов.
- Чешские журналисты предполагают, что на складах в Врбетице было оружие для Украины.
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