Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм. Этот факт заставляет пересмотреть отношения между 2 странами.

По словам Выстрчила, события во Врбетице являются "не просто недружественным актом, но актом государственного терроризма". Заметьте Россия намекнула на закрытие посольства Чехии в Москве Необходимо избавить Чехию от роста российского влияния на политические, социальные и экономические структуры,

– подчеркнул политик. Что еще сказал Выстрчил Некоторые члены правительства и другие конституционные чиновники до сих пор предлагают и реализовывают шаги, которые увеличивают зависимость Чехии от России. Такие действия являются абсолютно неприемлемыми.

Не стоит невнимательно относится к сообщениям отечественных спецслужб.

Чехия должна инициировать внеочередную встречу Совета ЕС для обсуждения ситуации с Россией. Позиция сенатора по внешнеполитическим вопросам Сенатор по внешнеполитическим вопросам Павел Фишер подчеркнул, что Россия нарушила международное право.

На территории суверенной республики совершили теракт. Его жертвами стали 2 человека. Фишер подчеркнул, что "людей убили не фанатичные террористы, но люди в униформе, воины России".

По словам политика, высылка 18 российских дипломатов – это лишь первый шаг. О каких действиях России говорится В Чехии 16 октября 2014 года взорвались военные склады в комплексе Врбетице.

В апреле 2021 года Чехия заявила, что это была диверсия России.

В тот же день из Праги выслали всех российских дипломатов.

Чешские журналисты предполагают, что на складах в Врбетице было оружие для Украины.