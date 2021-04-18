В России намекнули, что после высылки из Чехии 18 российских дипломатов могут закрыть чешское посольство в Москве. Кроме того, в МИД России открыто объявили, что готовят ответ на действия Чехии.

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий назвал высылку российских дипломатов серьезным ударом по двусторонним отношениям. Кроме того, чиновник заявил, что причины для такого шага со стороны Чехии вроде не было.

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Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Чехии якобы будет иметь для нее последствия.

Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами,

– отметила Захарова.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявления чешской стороны "бредом, высосанным из пальца".

Джабаров также отметил, что в ответ Россия должна выслать 18 чешских дипломатов. Политик отметил, что "даже не знаю, сколько здесь у них народа работает, посольство Чехии небольшое".

Кроме того, российский дипломатический источник намекнул российскому СМИ, что в Праге "по-видимому, решили закрыть свое посольство в Москве".

Обратите внимание! Чешский министр иностранных дел Ян Гамачек 17 апреля заявил, что страна высылает 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб и причастности к взрывам на военных складах в комплексе Врбетице.