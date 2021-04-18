Це державний тероризм, – глава Сенату Чехії про дії Росії
Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетице можна класифікувати як державний тероризм. Цей факт змушує переглянути відносини між 2 країнами.
Джерело:Укрінформ
За словами Вистрчела, події у Врбетице є "не просто недружнім актом, але актом державного тероризму".
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Необхідно позбавити Чехію від зростання російського впливу на політичні, соціальні та економічні структури,
– наголосив політик.
Що ще сказав Вистрчел
- Деякі члени уряду та інші конституційні чиновники досі пропонують і реалізовують кроки, які збільшують залежність Чехії від Росії. Такі дії є абсолютно неприйнятними.
- Не варто неуважно ставиться до повідомлень вітчизняних спецслужб.
- Чехія має ініціювати позачергову зустріч Ради ЄС для обговорення ситуації з Росією.
Позиція сенатор з зовнішньополітичних питань
- Сенатор з зовнішньополітичних питань Павел Фішер наголосив, що Росія порушила міжнародне право.
- На території суверенної республіки скоїли теракт. Його жертвами стали 2 людей. Фішер наголосив, що "людей вбили не фанатичні терористи, але люди в уніформі, вояки Росії".
- За словами політика, вислання 18 російських дипломатів – це лише перший крок.
Про які дії Росії мовиться
- У Чехії 16 жовтня 2014 року вибухнули військові склади у комплексі Врбетице.
- У квітні 2021 року Чехія заявила, що це була диверсія Росії.
- Того ж дня з Праги вислали усіх російських дипломатів.
- Чеські журналісти припускають, що на складах у Врбетице була зброя для України.
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