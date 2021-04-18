Глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетице можна класифікувати як державний тероризм. Цей факт змушує переглянути відносини між 2 країнами.

За словами Вистрчела, події у Врбетице є "не просто недружнім актом, але актом державного тероризму".

Зауважте Росія натякнула на закриття посольства Чехії у Москві

Необхідно позбавити Чехію від зростання російського впливу на політичні, соціальні та економічні структури,

– наголосив політик.

Що ще сказав Вистрчел

Деякі члени уряду та інші конституційні чиновники досі пропонують і реалізовують кроки, які збільшують залежність Чехії від Росії. Такі дії є абсолютно неприйнятними.

Не варто неуважно ставиться до повідомлень вітчизняних спецслужб.

Чехія має ініціювати позачергову зустріч Ради ЄС для обговорення ситуації з Росією.

Позиція сенатор з зовнішньополітичних питань

Сенатор з зовнішньополітичних питань Павел Фішер наголосив, що Росія порушила міжнародне право.

На території суверенної республіки скоїли теракт. Його жертвами стали 2 людей. Фішер наголосив, що "людей вбили не фанатичні терористи, але люди в уніформі, вояки Росії".

За словами політика, вислання 18 російських дипломатів – це лише перший крок.

Про які дії Росії мовиться