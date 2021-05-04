Глава МВД Чехии хотел предложить Кремлю "забыть" Врбетице в обмен на "Спутник V", – СМИ
Министр внутренних дел и вице-премьер Чехии Ян Гамачек якобы планировал во время поездки в Москву предложить Кремлю "забыть" о взрывах в Врбетице в обмен на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Источник:Seznam Spravy
Такую информацию обнародовали чешские журналисты, ссылаясь на несколько источников, присутствующих на встрече МВД 15 апреля. Тогда, мол, еще считали, что поездка Яна Гамачека в Москву 19 апреля все же состоится.
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Детали вероятно запланированных "договоренностей"
Говорится однако, что встреча проходила за день после того, как политик, тогда еще исполняющий обязанности главы МИД, публично заявил о намерении ехать договариваться о вакцине "Спутник V". Мол, это произошло 15 апреля.
Источники издания сообщили, якобы на встрече были:
- посол Чехии в России Витезслав Пивонька,
- руководитель Офиса иностранных дел и информации Марек Шимандл,
- руководитель военной разведки и руководитель полиции,
- впоследствии прибыл генпрокурор Павел Земан.
Однако, при разговоре не было представителя контрразведки SIS – института, который дольше всего расследует дело взрывов на военных складах в Врбетице.
Издание утверждает, что Гамачек якобы хотел предложить России уладить дело – отложить дальнейшее расследование по взрывам в Врбетице. Однако в обмен якобы должен был получить:
- поставку 1 миллиона доз вакцины "Спутник V",
- проведение потенциальной встречи Путина и Джо Байдена в Праге.
Реакция Яна Гамачека
До сих пор Ян Гамачек утверждал, что заранее знал, что поездка в Москву не состоится и была прикрытием для подготовки высылки сотрудников российского посольства. Комментируя вопрос, 3 мая, он назвал обнародованную информации о возможной договоренности "полной чушью".
"Статья основана на спекуляциях и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, поскольку этого не было. Я могу подтвердить, что с 14 апреля в Министерстве внутренних дел провели несколько встреч с участием руководителей сил безопасности, генпрокурора и посла Чехии в Москве", – говорит Гамачек.
Однако уверяет, что ни о каком "бартере" с Россией не говорилось. Они говорили только о влиянии взрывов во Врбетице на госбезопасность и отношения между Чехией и Россией. Частично встреча состоялась, мол, из-за того, что медиа имели некоторую информацию о деле Врбетице и угрожали ее "слить".
Коротко о скандале между Чехией и Россией
- Скандал возник 17 апреля, когда Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Также чешская сторона сообщила, что российские спецслужбы причастны к взрыву на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
- Чехия сообщила, что к взрывам могут быть причастны сотрудники ГРУ – так называемый "Петров" и "Боширов". Их объявили в розыск. Вероятно именно они заложили взрывчатку.
- Впоследствии Кремль в ответ выслал 20 российских дипломатов.
- В конце 23 апреля Чехия и Россия согласовали общее количество работников диппредставительств, которые должны остаться в столицах. Дипломатов в целом будет по 7.
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