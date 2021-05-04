Министр внутренних дел и вице-премьер Чехии Ян Гамачек якобы планировал во время поездки в Москву предложить Кремлю "забыть" о взрывах в Врбетице в обмен на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Такую информацию обнародовали чешские журналисты, ссылаясь на несколько источников, присутствующих на встрече МВД 15 апреля. Тогда, мол, еще считали, что поездка Яна Гамачека в Москву 19 апреля все же состоится.

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Детали вероятно запланированных "договоренностей"

Говорится однако, что встреча проходила за день после того, как политик, тогда еще исполняющий обязанности главы МИД, публично заявил о намерении ехать договариваться о вакцине "Спутник V". Мол, это произошло 15 апреля.

Источники издания сообщили, якобы на встрече были:

посол Чехии в России Витезслав Пивонька,

руководитель Офиса иностранных дел и информации Марек Шимандл,

руководитель военной разведки и руководитель полиции,

впоследствии прибыл генпрокурор Павел Земан.

Однако, при разговоре не было представителя контрразведки SIS – института, который дольше всего расследует дело взрывов на военных складах в Врбетице.

Издание утверждает, что Гамачек якобы хотел предложить России уладить дело – отложить дальнейшее расследование по взрывам в Врбетице. Однако в обмен якобы должен был получить:

поставку 1 миллиона доз вакцины "Спутник V",

проведение потенциальной встречи Путина и Джо Байдена в Праге.

Реакция Яна Гамачека

До сих пор Ян Гамачек утверждал, что заранее знал, что поездка в Москву не состоится и была прикрытием для подготовки высылки сотрудников российского посольства. Комментируя вопрос, 3 мая, он назвал обнародованную информации о возможной договоренности "полной чушью".

"Статья основана на спекуляциях и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, поскольку этого не было. Я могу подтвердить, что с 14 апреля в Министерстве внутренних дел провели несколько встреч с участием руководителей сил безопасности, генпрокурора и посла Чехии в Москве", – говорит Гамачек.

Однако уверяет, что ни о каком "бартере" с Россией не говорилось. Они говорили только о влиянии взрывов во Врбетице на госбезопасность и отношения между Чехией и Россией. Частично встреча состоялась, мол, из-за того, что медиа имели некоторую информацию о деле Врбетице и угрожали ее "слить".

Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo.

Mohu potvrdit, že od 14. 4. proběhlo na MV několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací.

Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

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