Парламент Чехии осудил атаку российских ГРУшников на склад боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Депутаты призвали правительство принципиально уменьшить количество российских дипломатов в Чехии и требовать от России компенсации.

Согласно документу, который приняли депутаты на заседании Североатлантического совета, чешское правительство будет попросить союзников с НАТО публично выразить поддержку Чехии. После они требуют высылки российских дипломатов, как это было в 2018 году после покушения на Сергея Скрипаля.

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Чехия будет требовать компенсации

Нижняя палата парламента Чехии 20 апреля приняла постановление с призывом к правительству требовать от России выплату компенсации за ущерб в результате взрывов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Пока не отмечается, о какой именно денежной компенсации идет речь.

Справка. Боеприпасы на складах в чешском поселке Врбетице взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого взрыва погибли 2 человека. Ущерб составил сотни миллионов крон.

Депутаты поблагодарили всех, кто принимал участие в идентификации членов ГРУ в Чехии и согласились на высылку 18 дипломатов из России. Палата депутатов также призвала правительство принципиально отбросить недопустимое вмешательство России в суверенитет Чехии и существенно уменьшить количество посольств.

Мы гордая страна, и мы будем защищать себя,

– прокомментировал председатель партии Христианско-демократический союз Ян Бартошек.

Министр внутренних дел Ян Хамачек, ответственный за управление Министерством иностранных дел, объявил, что министерство позвонит российскому послу Александру Змеевскому и растолкует протест чешской партии против высылки 20 дипломатов из чешского посольства в Москве.

В среду будет назначен новый посол Якуб Кулханек.

Правительство также должно работать над созданием инициативы в рамках НАТО, которая будет активно решать вопросы уменьшения влияния России в странах-членах НАТО и ЕС и усиливать борьбу с дезинформацией.

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