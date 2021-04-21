Чехия будет требовать у России компенсацию за взрывы в Врбетице
Парламент Чехии осудил атаку российских ГРУшников на склад боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Депутаты призвали правительство принципиально уменьшить количество российских дипломатов в Чехии и требовать от России компенсации.
Источник:iDnes.cz
Согласно документу, который приняли депутаты на заседании Североатлантического совета, чешское правительство будет попросить союзников с НАТО публично выразить поддержку Чехии. После они требуют высылки российских дипломатов, как это было в 2018 году после покушения на Сергея Скрипаля.
Ранее Премьер Чехии извинился за свои слова о "товаре" по взрыву во Врбетице
Чехия будет требовать компенсации
Нижняя палата парламента Чехии 20 апреля приняла постановление с призывом к правительству требовать от России выплату компенсации за ущерб в результате взрывов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Пока не отмечается, о какой именно денежной компенсации идет речь.
Депутаты поблагодарили всех, кто принимал участие в идентификации членов ГРУ в Чехии и согласились на высылку 18 дипломатов из России. Палата депутатов также призвала правительство принципиально отбросить недопустимое вмешательство России в суверенитет Чехии и существенно уменьшить количество посольств.
Мы гордая страна, и мы будем защищать себя,
– прокомментировал председатель партии Христианско-демократический союз Ян Бартошек.
Министр внутренних дел Ян Хамачек, ответственный за управление Министерством иностранных дел, объявил, что министерство позвонит российскому послу Александру Змеевскому и растолкует протест чешской партии против высылки 20 дипломатов из чешского посольства в Москве.
В среду будет назначен новый посол Якуб Кулханек.
Правительство также должно работать над созданием инициативы в рамках НАТО, которая будет активно решать вопросы уменьшения влияния России в странах-членах НАТО и ЕС и усиливать борьбу с дезинформацией.
Чехия и Россия высылают своих дипломатов: главное
- 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 сотрудников российского посольства.
- Их назвали представителями спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву склада в Врбетице.
- В Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова". Они причастны к отравлению Скрипалей "Новичком".
- В ответ 18 апреля Россия сообщила, что высылает 20 чешских дипломатов. Действия Чехии там назвали "недружественным актом".
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