Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал взрыв во Врбетице беспрецедентным терактом. Впрочем, днем ранее он говорил, что это не государственный терроризм, а нападение на товары бизнесмена из Болгарии.

За такие слова премьер подвергся критике коллег и общества. Его обвинили в слишком мягком отношении к России.

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Что сказал премьер Чехии о взрыве в Врбетице

Андрей Бабиш 20 апреля, выступая в Палате депутатов, сказал, что сожалеет о своем заявлении, которое сделал накануне. Он извинился за заявление о том, что это было нападение на товары болгарского бизнесмена.

Я использовал слово "товар", мне жалко из-за этого, поэтому я не имел этого в виду. Мне жаль, что наши сограждане лишились жизни. Это, конечно, был отвратительный и абсолютно неприемлемый террористический акт,

– сказал Бабіш.

Ссылаясь на толкования генерального прокурора Павла Земана, он отметил, что с юридической точки зрения участие агентов российской службы военной разведки ГРУ во взрыве не является "актом терроризма против Чехии".

Обратите внимание! 18 апреля глава Сената Чехии Милош Вистрчел заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм. Между тем генпрокурор государства отметил, что с юридической точки зрения это не было терроризмом.

Что известно о взрывах в Врбетице?

Боеприпасы на складах в чешском поселке Врбетице взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года. При первом взрыве погибли 2 человека.

Убытки достигли сотни миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов завершили только в октябре 2020 года.

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