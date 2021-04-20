Премьер Чехии извинился за свои слова о "товаре" по взрыву во Врбетице
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал взрыв во Врбетице беспрецедентным терактом. Впрочем, днем ранее он говорил, что это не государственный терроризм, а нападение на товары бизнесмена из Болгарии.
Источник:ČTK
За такие слова премьер подвергся критике коллег и общества. Его обвинили в слишком мягком отношении к России.
Важно Операцией по взрыву складов в 2014 году в Чехии руководил генерал ГРУ России, – СМИ
Что сказал премьер Чехии о взрыве в Врбетице
Андрей Бабиш 20 апреля, выступая в Палате депутатов, сказал, что сожалеет о своем заявлении, которое сделал накануне. Он извинился за заявление о том, что это было нападение на товары болгарского бизнесмена.
Я использовал слово "товар", мне жалко из-за этого, поэтому я не имел этого в виду. Мне жаль, что наши сограждане лишились жизни. Это, конечно, был отвратительный и абсолютно неприемлемый террористический акт,
– сказал Бабіш.
Ссылаясь на толкования генерального прокурора Павла Земана, он отметил, что с юридической точки зрения участие агентов российской службы военной разведки ГРУ во взрыве не является "актом терроризма против Чехии".
Что известно о взрывах в Врбетице?
Боеприпасы на складах в чешском поселке Врбетице взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года. При первом взрыве погибли 2 человека.
Убытки достигли сотни миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов завершили только в октябре 2020 года.
Чехия и Россия высылают своих дипломатов: главное
- 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 сотрудников российского посольства.
- Их назвали представителями спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву склада в Врбетице.
- В Чехии объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова". Они причастны к отравлению Скрипалей "Новичком".
- В ответ 18 апреля Россия сообщила, что высылает 20 чешских дипломатов. Действия Чехии там назвали "недружественным актом".
- Евросоюз тем временем уже поддержал обвинения Чехии в сторону России.
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