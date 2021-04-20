Операцией по подрыву складов в 2014 году в Чехии руководил генерал ГРУ России, – СМИ
Диверсией на вооруженных складах в Чехии лично руководил командир воинской части 29155 в Москве генерал-полковник Андрей Аверьянов. Именно он, по данным СМИ, координировал действия российской военной разведки ГРУ.
Источник:Bellingcat
Об этом говорит в новом расследовании чешского еженедельника Respekt, российского издания Insider и группы расследователей Bellingcat.
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Что выяснили журналисты
По данным СМИ, российские военные организовали взрыв на складах боеприпасов в селе Врбетице в Чехии в конце 2014 года, тогда погибли 2 человека.
Целью диверсии могло стать оружие, которое планировал купить болгарский предприниматель Емилиян Гебрев. На него позже было совершено покушение, вероятно, с использованием боевого ядовитого вещества "Новичок".
Издание Respekt отмечает, что некоторые офицеры ГРУ неоднократно бывали в Чехии в течение 2014 года. Не исключено, что они занимались подготовкой операции на складах. По подозрению в причастности к взрывам в розыск объявили возможных офицеров ГРУ. Речь об Александре Мишкине и Анатолия Чепиге.
Заметим, что именно их считают подозреваемыми в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.
Актуально Связанный с отравлениями в Европе офицер ГРУ представлял Россию в ВТО, – Bellingcat
Сайт Seznam Zpravy называет имена других россиян, подозреваемых в причастности к спецоперации ГРУ. Среди них россиянин Сергей Федотов (Денис Сергеев). Он ранее был идентифицирован как третий подозреваемый в покушении на Скрипаля. По данным расследователей из группы Bellingcat, в января 2014 года Федотов приезжал в Прагу вместе с Мишкиным. Тогда они находились в столице Чехии восемь дней.
Аверьянов, как предполагают расследователи, встречался с участниками операции в Европе, а в день взрывов мог лично ездить в Чехию, оставив страну только после совершения диверсии.
Взрыв в Врбетице и дипломатический скандал
- Чешские правоохранители заявили, что к взрывам на складе боеприпасов вблизи Врбетице причастны российские спецслужбы.Речь о трагедии, которая произошла в октябре 2014 года.
- Среди подозреваемых – знаменитые агенты ГРУ "Боширов" и "Петров", которые ранее в британском Солсбери участвовали в отравлении Скрипаля химическим оружием "Новичок".
- После обнародования результатов Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, причастных к шпионажу.
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