Диверсией на вооруженных складах в Чехии лично руководил командир воинской части 29155 в Москве генерал-полковник Андрей Аверьянов. Именно он, по данным СМИ, координировал действия российской военной разведки ГРУ.

Об этом говорит в новом расследовании чешского еженедельника Respekt, российского издания Insider и группы расследователей Bellingcat.

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По данным СМИ, российские военные организовали взрыв на складах боеприпасов в селе Врбетице в Чехии в конце 2014 года, тогда погибли 2 человека.

Целью диверсии могло стать оружие, которое планировал купить болгарский предприниматель Емилиян Гебрев. На него позже было совершено покушение, вероятно, с использованием боевого ядовитого вещества "Новичок".

Обратите внимание! По предварительным данным, продукция, находившаяся на складах, должна была быть отправлена ​​в Болгарию, а оттуда, по разным данным, либо в Сирию, или в Украину. Именно поэтому и заговорили о заинтересованности России во взрыве. Ведь военная помощь из Чехии могла значительно усилить ВСУ в борьбе с российской агрессией.

Издание Respekt отмечает, что некоторые офицеры ГРУ неоднократно бывали в Чехии в течение 2014 года. Не исключено, что они занимались подготовкой операции на складах. По подозрению в причастности к взрывам в розыск объявили возможных офицеров ГРУ. Речь об Александре Мишкине и Анатолия Чепиге.

Заметим, что именно их считают подозреваемыми в покушении на бывшего начальника отдела кадров ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

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Сайт Seznam Zpravy называет имена других россиян, подозреваемых в причастности к спецоперации ГРУ. Среди них россиянин Сергей Федотов (Денис Сергеев). Он ранее был идентифицирован как третий подозреваемый в покушении на Скрипаля. По данным расследователей из группы Bellingcat, в января 2014 года Федотов приезжал в Прагу вместе с Мишкиным. Тогда они находились в столице Чехии восемь дней.

Аверьянов, как предполагают расследователи, встречался с участниками операции в Европе, а в день взрывов мог лично ездить в Чехию, оставив страну только после совершения диверсии.

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