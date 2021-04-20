Побег "Петрова" и "Боширова" после подрыва склада в Чехии: СМИ раскрыли детали
Российских агентов, которых подозревают в отравлении в Солсбери, связывают еще и с взрывами на складе оружия в чешском Врбетице. СМИ обнародовали подробности об их побеге из страны.
Источник:Kronen Zeitung
Через несколько часов после взрыва "Боширов" и "Петров" вылетели из аэропорта Швехат в Вене в Россию. Вероятно, с ведома российского посольства в австрийской столице.
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Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого, к сожалению, погибли 2 человека.
Размер нанесенного ущерба достиг сотен миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов продолжалось вплоть до октября 2020 года.
При чем тут российские ГРУшники
Источник: BBC
Письмо, которое касалось российских агентов
- Незадолго до взрывов компании Imex Group (оператору склада) поступило письмо якобы от Национальной гвардии Таджикистана.
- В нем просили предоставить разрешение на посещение склада 2 мужчинам. К письму также добавили ксерокопии их паспортов.
- Прикрепленные документы были выданы на имена Руслана Табарова из Таджикистана и Николая Попы из Молдовы.
Паспорта, "владельцам" которых должны были предоставить разрешение / Фото
Что делали Чепига и Мишкин в Чехии
Как пишет BBC, европейские спецслужбы считают, что в ГРУ поручения, связанные с диверсиями, подрывными действиями и убийствами, выполняет подразделение №29155.
Именно к нему относятся агенты Чепига и Мишкин. 11 октября 2014 года они прилетели в Прагу. С собой были паспорта на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.
В чешской столице они провели 2 дня, затем отправились в Остраву, где проплатили аренду жилья с 13 до 17 октября. Расстояние до складов оружия оттуда достигало около 100 километров.
Расстояние между Остравой и Врбетице: карта
16 октября на одном из складов во Врбетице прогремел взрыв. В этот же день мужчины отправились в Венский аэропорт и оттуда улетели в Москву.
Дипломатический скандал между Чехией и Россией: коротко
- Накануне Чехия заявила, что высылает из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Россия в ответ объявила о выдворении 20 дипломатов из Чехии. В тамошнем МИД назвали действия чешских властей "недружественным актом".
- 20 апреля местные власти Праги призвали правительство уменьшить территорию российского посольства. Речь идет о части столичного парка Стромовка.
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