Российских агентов, которых подозревают в отравлении в Солсбери, связывают еще и с взрывами на складе оружия в чешском Врбетице. СМИ обнародовали подробности об их побеге из страны.

Через несколько часов после взрыва "Боширов" и "Петров" вылетели из аэропорта Швехат в Вене в Россию. Вероятно, с ведома российского посольства в австрийской столице.

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Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого, к сожалению, погибли 2 человека.

Размер нанесенного ущерба достиг сотен миллионов крон, а восстановление поврежденных объектов продолжалось вплоть до октября 2020 года.

При чем тут российские ГРУшники

Источник: BBC

Письмо, которое касалось российских агентов

Незадолго до взрывов компании Imex Group (оператору склада) поступило письмо якобы от Национальной гвардии Таджикистана.

В нем просили предоставить разрешение на посещение склада 2 мужчинам. К письму также добавили ксерокопии их паспортов.

Прикрепленные документы были выданы на имена Руслана Табарова из Таджикистана и Николая Попы из Молдовы.

Обратите внимание! Впоследствии выяснилось, что на фото в этих документах были именно российские агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин, причастные к отравлению Скрипалей.



Паспорта, "владельцам" которых должны были предоставить разрешение / Фото

Что делали Чепига и Мишкин в Чехии

Как пишет BBC, европейские спецслужбы считают, что в ГРУ поручения, связанные с диверсиями, подрывными действиями и убийствами, выполняет подразделение №29155.

Именно к нему относятся агенты Чепига и Мишкин. 11 октября 2014 года они прилетели в Прагу. С собой были паспорта на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.

В чешской столице они провели 2 дня, затем отправились в Остраву, где проплатили аренду жилья с 13 до 17 октября. Расстояние до складов оружия оттуда достигало около 100 километров.

Расстояние между Остравой и Врбетице: карта

16 октября на одном из складов во Врбетице прогремел взрыв. В этот же день мужчины отправились в Венский аэропорт и оттуда улетели в Москву.

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