Местные власти Праги призвала правительство уменьшить территорию посольства России. Говорится о части столичного парка Стромовка.

Территория парка фактически принадлежала российским дипломатам с 1968 года. Местные власти заявили, что Чехия должна договориться с Россией о возвращении парка городу.

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Через 53 года оккупация Стромовки Россией должна закончиться,

– заявил староста района №7 Праги Ян Чижинский.

Прага также хочет уменьшить количество мест для парковки, которые зарезервированы для посольств. Причиной этого является подозрение в причастности российских агентов к взрывам на складе боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году.

Премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что местным властям Праги следует передать соответствующий документ в чешское министерство иностранных дел.

Мэр Праги Зденик Гржиб подчеркнул, что земля является собственностью дипломатической службы. Поэтому ее дальнейшую судьбу будет решать правительство. В то же время он подчеркнул, что территорию используют не по назначению.

Чижинский подчеркнул, что город не вмешивается во внешнюю политику.

Речь идет не о внешней политике, а о более миллиона гордых жителей Праги, которых мы представляем. Они имеют право хотеть, чтобы город принадлежал людям, а не посольству авторитетной страны, враждует с нами,

– объяснил староста.

Что известно о Стромовке По данным издания, говорится о около половины гектара земли. Во время вторжения Варшавского договора солдаты заняли Стромовку и использовали парк в качестве базы. Территория посольства Советского Союза тогда постоянно расширялась парком. Уход оккупационных войск в 1990 и 1991 годах ничего не изменил. Поэтому целью предлагаемой резолюции является восстановление утвержденных размеров посольства России.

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