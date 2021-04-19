Чехия заявила о том, что высылает 18 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Однако для Украины такой конфликт является достаточно выгодным, ведь Кремль портит отношения с Западом.

Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Однако добавил, что не стоит полагаться только на этот факт.

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"Нам это играет на руку в том, что в России так ухудшаются отношения с Западом. Это может нам быть выгодным в политическом плане, в построении имиджа антироссийского Западного фронта, который якобы существует, и поддержать нас в любой момент", – отметил Куса.

Он отметил, что следует учитывать и другой, не менее важный нюанс.

Это приводит к эскалации отношений между Западом и Россией, которая является одной из причин и конфликта в Украине. Насколько выгодна нам эскалация – это вопрос дискуссионный,

– сказал эксперт.

Высылка российских дипломатов из Чехии: коротко

О высылке 18 российских дипломатов из Чехии заявили 17 апреля. По данным чешских спецслужб, они являются офицерами кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.

Их подозревают в причастности к взрыву склада боеприпасов, который произошел еще в 2014 году в Врбетице.

По словам главы Сената Чехии Милоша Вистрчела, событие можно классифицировать как государственный терроризм.

Куса о том, чем для Украины выгоден конфликт Чехии и России: видео