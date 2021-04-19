Конфликт между Чехией и Россией играет на руку Украине, но есть один нюанс, – эксперт Куса
Чехия заявила о том, что высылает 18 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Однако для Украины такой конфликт является достаточно выгодным, ведь Кремль портит отношения с Западом.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Однако добавил, что не стоит полагаться только на этот факт.
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"Нам это играет на руку в том, что в России так ухудшаются отношения с Западом. Это может нам быть выгодным в политическом плане, в построении имиджа антироссийского Западного фронта, который якобы существует, и поддержать нас в любой момент", – отметил Куса.
Он отметил, что следует учитывать и другой, не менее важный нюанс.
Это приводит к эскалации отношений между Западом и Россией, которая является одной из причин и конфликта в Украине. Насколько выгодна нам эскалация – это вопрос дискуссионный,
– сказал эксперт.
Высылка российских дипломатов из Чехии: коротко
- О высылке 18 российских дипломатов из Чехии заявили 17 апреля. По данным чешских спецслужб, они являются офицерами кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- Их подозревают в причастности к взрыву склада боеприпасов, который произошел еще в 2014 году в Врбетице.
- По словам главы Сената Чехии Милоша Вистрчела, событие можно классифицировать как государственный терроризм.
Куса о том, чем для Украины выгоден конфликт Чехии и России: видео
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