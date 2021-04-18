В Чехии планируют исключить российскую компанию "Росатом" из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы". Недавно МИД страны принял решение выслать 18 дипломатов, связанных с разведкой России.

Глава чешского Министерства промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что государство, видимо, не пригласит российскую компанию для оценки безопасности, но решение должно принять правительство. Об этом он сообщил 18 апреля в эфире местного телевидения.

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На данный момент я не могу представить, чтобы "Росатом" попал в оценку безопасности,

– сказал чиновник.

Стоит отметить, что в ближайшие дни Чехия должна была прислать опросник по вопросам безопасности тем, кто заинтересован в строительстве АЭС.

Со своей стороны, по информации издания Aktualne, министр иностранных дел Ян Гамачек подчеркнул, что Чехия исключит "Росатом" из возможности участия в тендере на поставку для "Дукованы" в течение нескольких дней.

Высылка 18 российских дипломатов: что известно

В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.

В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Глава Сената Чехии Милош Вистрчел заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.

Обратите внимание! Взрывы на военных складах в Врбетице прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Два склада были полностью уничтожены, погибли 2 человека.